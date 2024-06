Los expertos advierten: este es el verdadero motivo por el que sueñas que tu pareja es infiel

Cuando uno está enamorado lo peor que puede pasar es que su pareja le sea infiel, es una pesadilla y un recuerdo que puede generar ansiedad, angustia, decepción y baja autoestima, incluso si no ha ocurrido de verdad y tan solo lo has visto en sueños.

Muchas personas que están en una relación sueñan de manera recurrente que su pareja les es infiel, generando dudas sobre la fidelidad de la otra persona.

Soñar que tu pareja es infiel, es una pesadilla, pero no hay de que preocuparse porque es una imagen que no es real. Puede ser que lo sueñes de forma recurrente y consideres que tu intuición te está avisando de un mal mayor pero no tiene porque ser así.

Soñar que tu pareja te engaña puede generar inseguridad en la relación amorosa y traer muchos problemas porque, de alguna manera, da lugar a interpretaciones de todo tipo. A partir de este sueño pueden comenzar las escenas de celos, las discusiones y la desconfianza.

Esto le ocurre a muchas personas pero los especialistas afirman que existe un motivo.

¿Por qué soñamos que nuestra pareja nos es infiel?

Cuando en los sueños observas a tu pareja con alguien en modo cariñoso puede significar que tienes miedo de que algún día conozca a otra persona y decida dejarte por ella. A través de esta pesadilla que parece real el inconsciente refleja nuestra propia inseguridad y como eso podría perjudicar a la relación.

Se muestran también los miedos respecto al físico y personalidad, y avanza que tenemos una baja autoestima. Alguna de las maneras para evitar conflictos en el vínculo y no quedarse con este recuerdo es hablar con ese ser amado y contarle lo que te sucede.

Si te ocurre de forma regular, es bueno pedir ayuda psicológica para enfrentar los pensamientos y las dudas que genera un sueño con estas características.

¿Qué pasa si el sueño se repite?

Cuando el sueño se reitera varias noches y no deja dormir generando malestar general, los especialistas señalan que puede estar relacionado a una pelea o discusión reciente. Es posible que una de las partes perdonase en su inconsciente pero que aún se encuentre dañado por esa acción o actitud que afectó a la confianza.

Lo mejor es entablar una conversación y solucionar los sentimientos retenidos.

Otra versión es soñar que tu pareja es infiel con su expareja, algo que refleja inseguridad y falta de aceptación de la relación previa que tuvo antes de conocerte, por lo que sientes celos hacia esa persona que estuvo antes en su vida.