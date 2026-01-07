Expertos advierten sobre la insólita estafa de las balizas V16: "Es un problema de seguridad grave"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRÁFICO

Ramón Baylos

La nueva normativa sobre las balizas V-16 ha generado muchísimas polémicas desde que se anunció de forma oficial. Sobre todo, por las lagunas que se pueden observar dentro de su reglamento, aunque existen otros problemas asociados.

En este mismo sentido, la Guardia Civil ha lanzado una nueva advertencia relacionadas con estas balizas y con la posibilidad de que grupos criminales las utilicen para perpetrar todo tipo de estafas en la carretera.

Según los cuerpos de seguridad, estas últimas tendrían que ver con una especie de 'Grúas pirata' pero, ¿en qué consiste exactamente y qué tendría que ver con las ya mencionadas balizas V-16?

Básicamente, todo apunta a que los criminales podrán usar la información de las balizas V-16 para detectar qué vehículos se encuentran averiados en las carreteras y estarían necesitados de asistencia técnica.

Es entonces cuando aparecería una grúa no certificada con el objetivo de llevar al conductor y su vehículo a un taller cercano. El problema es que esta gestión no estaría cubierta por el seguro al haber acudido a la ayuda de un tercero para el remolque del coche.

En esta situación, el operario de la 'grúa pirata' emitirá una factura por un servicio que el propio conductor no habría solicitado de forma directa, lo que le colocaría en una situación gris y alegal en cuanto al pago en cuestión.

El problema está, tal y como mencionábamos antes, en que las balizas V-16 facilitan mucho el trabajo de estos estafadores, dado que podrán consultar aquellas ubicaciones en las que haya vehículos que requieran de asistencia.

Por tanto, la recomendación principal de la Guardia Civil es clara: si has tenido un problema en carretera, asegúrate de contactar cuanto antes con tu seguro y recurrir única y exclusivamente a sus servicios.

