ECONOMÍA

Expertos lo advierten: este es el dinero que deberías tener guardado en casa por si falla el banco

En caso de emergencia, esto es lo que deberías tener guardado en casa en efectivo

Una hucha de ahorros

David Cruz

El debate sobre cómo prepararse ante posibles emergencias ha vuelto a ponerse sobre la mesa en España. Cada vez más expertos en economía doméstica recomiendan tener un pequeño 'kit financiero de supervivencia'. ¿A qué se refieren?

Este kit es una combinación equilibrada de efectivo, dinero en cuentas bancarias y acceso a tarjetas que permita afrontar imprevistos sin problema alguno.

Uno de los primeros consejos que suelen dar los especialistas es mantener siempre una pequeña cantidad de dinero en efectivo en casa. Aunque el pago digital es cada vez más habitual, en situaciones excepcionales (caídas de sistemas, apagones o problemas técnicos) el efectivo sigue siendo el método más fiable.

En general, muchos asesores financieros recomiendan tener entre 100 y 300 euros en efectivo en casa para cubrir gastos básicos durante algunos días. Una cantidad que permite pagar alimentos, transporte o productos esenciales en caso de que no se pueda usar el banco o el datáfono (TPV).

Junto al efectivo, las tarjetas siguen siendo una herramienta clave. Tener al menos dos tarjetas activas (preferiblemente de diferentes entidades bancarias) puede ser una buena estrategia para evitar bloqueos incidencias que impidan pagar en un momento detemrinado.

Sin embargo, el elemento más importante del kit financiero de emergencia es el colchón de ahorro: disponer de un fondo de emergencia equivalente a tres y seis meses de gastos habituales.

¿Y dónde debe estar este ahorro? En una cuenta de fácil acceso y líquida, es decir, disponible de forma inmediata y sin penalizaciones. Así, el dinero puede utilizarse rápidamente en caso de pérdida de empleo, gastos médicos no esperados o reparaciones urgentes.

Por cierto: conviene revisar periódicamente este fondo para adaptarlo a los cambios en los gastos del hogar. Si suben los costes de vivienda, comida o suministros básicos, el colchón se tiene que ajustar.

