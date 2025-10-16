Un experto en vivienda, sobre los pisos turísticos: 'de cero pisos a casi 400.000'

En un momento de la sociedad en el que se tiene que enfrentar a un problema que viene de hace años pero no para de ser creciente como lo es el de los altos precios para conseguir o alquilar una vivienda, los pisos turísticos ilegales se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza que no hace sino agravar el problema. Es por ello que en el Congreso se ha aprobado tramitar la ley que prohíbe publicitar pisos turísticos ilegales con multas de hasta un millón de euros.

En el programa 'La Roca', el experto en vivienda Jaime Palomera ha hablado del tema para que todos conozcamos mejor en qué consiste esta regulación y por qué se ha llevado a cabo. "Lo que se está planteando es poner coto al crecimiento de anuncios de pisos turísticos ilegales. En España, en la última década, hemos pasado de cero pisos en el mercado turístico a casi 400.000", comienza Palomrea.

No todos esos pisos turísticos son ilegales, pero sí una gran parte de ellos, asegura el experto. "No tienen licencia para poder destinarse a ese uso", es lo que dice. También promete que la medida del Congreso es útil, pero que seguramente no sea suficiente para eliminar todos y cada uno de los anuncios que hay de pisos turísticos ilegales, ya que son muchos.

"Detrás de estos pisos turísticos hay auténticos profesionales que buscan la manera de encontrar nuevas plataformas para anunciar esos pisos ilegales", dice Jaime Palomera. Estas personas buscan nuevas páginas para publicitar sus pisos cuando sus anuncios han sido eliminados de la anterior, por lo que es una lucha incansable para dar con todos ellos y estar eliminando cada anuncio que se sube a internet.