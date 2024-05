Soy experto en la 'supraconciencia' y de esta forma podemos aprender a morir

El doctor Manuel Sans Segarra es un médico y cirujano que ha dedicado sus últimos años de carrera a investigar la existencia de la Supraconciencia y las experiencias cercanas a la muerte (ECM). Sus conferencias en salas, auditorios y teatros siguen agotando entradas.

En la actualidad se dedica a divulgar sobre la importancia de "ayudar a las personas a despertar una comprensión más profunda de la realidad".

La muerte sigue generando tabúes en la sociedad actual, es por eso que es importante conocer, desde un punto de vista científico; qué es lo que ocurre en esos momentos. Una de las mayores inquietudes del ser humano es saber si podemos aprender a morir.

Ante esta pregunta, el doctor ha explicado que, como médico de un servicio de cirugía de alta especialización en el Hospital Universitario de Bellvitge, recibe a muchos pacientes con patologías muy graves, como cáncer de esófago, páncreas o colón.

"He visto morir a mucha gente y le puedo decir que se muere como se vive y se vive según la concepción existencial que uno tiene", explica. "Si uno tiene una concepción existencial basada fundamentalmente en el ego, es una persona que teme horrorosamente a la muerte porque sabe que su realidad existencial es la materia".

Y es que con la muerte desaparece la materia, por lo que el ego se quedaría sin nada. "Y esto lo he visto en personas ateas, pero lo he visto incluso en grandes religiosos que he visto morir, y que en el fondo tenían un gran ego, un tembleque y un miedo tremendo a la muerte", reconoce el doctor Sans.

"En cambio, he visto personas mucho más evolucionadas en el sentido espiritual, que conocen su realidad existencial y que conocen su supraconciencia. Estas personas abrazan la muerte. Estas personas mueren en paz, en armonía. Son un auténtico ejemplo. Son unas personas que para ellas es una situación de paso, una situación mejor, es decir, que mueren tal como ellos conciben realmente su realidad existencial", aseveró el doctor Sans.