Un experto en supervivencia desvela cómo sobrevivir a una tormenta eléctrica en el campo: "No te fíes, es de lo más peligroso"

Se acercan nubes oscuras y tú te encuentras a varios kilómetros del coche, en el monte o en el campo, junto con un acompañante con el que has ido a disfrutar de tu día libre en la naturaleza.

Empiezan a escucharse los primeros truenos y el cielo se ilumina cada vez más frecuentemente a causa de una tormenta eléctrica que se cierne sobre ti mucho más rápido de lo que puedes resguardarte.

De seguir caminando como si nada por un terreno llano y sin demasiados elementos verticales en el entorno es posible que tu propio cuerpo haga de pararrayos, algo que nadie quiere vivir en sus carnes, pues la descarga eléctrica buscará la manera más rápida de llegar a tierra.

Sin embargo, existe una posibilidad de que no te ocurra nada, siempre que sigas los consejos que revelaba el experto en supervivencia y naturaleza, Basquecraft, en su participación en el podcast de Jordi Wild, 'The Wild Project'.

Lo primero sería regresar antes de la llegada de la tormenta o, a poder ser, prever que pueda haberla y no salir al campo ese día: "No te fíes, es de lo más peligroso que te puede tocar, se pasa miedo", comenta el creador de contenido.

"La forma más rápida de llegar (a tierra) suelen ser árboles, y si estás en una pradera, un árbol solitario", explica Iker Ganuza, su nombre real. En una situación como la descrita, el joven recomienda que lo mejor es correr cuesta abajo: "Deja tu mochila, tu equipo y corre ladera abajo. Intenta buscar algún bosque donde haya matorrales para refugiarte", recomienda.

El sentido de ir hacia abajo se explica por la misma razón, pues cuanto más alto, más probabilidades hay de que caiga un rayo en ese punto. Por eso, los relámpagos suelen terminar en los pararrayos de los edificios más elevados de las ciudades y no suelen caer en las calles.

Sin embargo, si la tormenta ya está sobre nosotros y empezamos a "notar un sabor metálico en la boca y se empiezan a erizar los pelos de los brazos" significa que "te puede pegar un rayo en cualquier momento", por lo que hay que tomar precauciones extremas.

Para ello, revela Iker, lo mejor no es tumbarse "para no ser el punto más alto", pues la conductividad puede hacer que sufras efectos similares aunque no te caiga encima porque "el suelo se queda cargado en las proximidades".

Así, "lo mejor que puedes hacer es ponerte de cuclillas", para que si el rayo termina cayendo cerca pase entre las piernas y no toque ningún órgano vital, solamente la goma de las suelas de los zapatos, que no es conductora. Aunque no es definitivo, comenta, es un consejo que puede ser muy útil en una situación de peligro como esta.

También recomienda, bien quedarse quieto, bien entrar a un coche: "Actúan como jaulas de Faraday, por lo que no te va a pasar nada", dice. Estas cámaras metálicas, como lo es un vehículo, aíslan su interior de los campos eléctricos estáticos y se usan para proteger de descargas eléctricas, como los rayos.

Se trata de una situación poco agradable que el propio experto ha tenido que vivir en alguna de sus salidas al monte: "Me fui casi en pijama, corriendo al coche. Era tan extremo... es algo que nunca he visto en mi vida. Daba miedo, pero era extremadamente bello", explica, y aunque había árboles la situación era tan dramática que sufrió por su vida y decidió regresar.