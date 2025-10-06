Experto en sueño revela la clave para levantarte con más energía todos los días

Uno de los elementos más importantes de la salud humana radica en el sueño, cuya función de cara a recuperar energía, alimentar el ánimo e incrementar la capacidad de concentración es indispensable para poder lidiar con las responsabilidades y deseos cotidianos.

Pese a ello, muchos jóvenes y adultos encuentran problemas para poder dormir cómodamente, sobre todo en un contexto donde los quehaceres numerosos, el estrés, el número de pantallas y los constantes estímulos impiden que podamos llevar un día a día más calmado y preparado para experimentar un sueño reparador.

En este sentido, Juan Nattex, experto en descanso, compartió un video en sus redes sociales asegurando que el factor fundamental es la calidad del sueño, no la cantidad de horas dormidas. “Siempre observo lo mismo: personas que duermen ocho horas y se levantan agotadas, mientras otras, con menos tiempo, se despiertan renovadas”, ejemplifica.

De acuerdo con el profesional del área, los ciclos de sueño son la característica a tener en consideración, puesto que son los encargados de determinar el grado de recuperación que experimentan el cerebro y el cuerpo y, por ende, separan una noche de descanso pleno de una insuficiente.

@nattex.juan Las personas que se Levantan Cansadas, Cometen este ERROR 🛌🛏️

Así, pues, Nattex explica que la duración de cada ciclo es aproximadamente de 90 minutos, compuestos por tres fases: sueño ligero, donde el descanso se puede interrumpir fácilmente; luego, el sueño profundo, donde el organismo da inicio a los procesos recuperativos; y, tercero, el sueño REM, durante el cual se asienta la información adquirida durante el día y empiezan a manifestarse los sueños.

Si una persona se despierta en mitad de uno de estos ciclos, su irrupción compromete la sensación de descanso, pues el cuerpo no ha logrado recuperar la energía perdida durante el día. Especialmente si sucede durante el sueño profundo, es común que la persona sienta fatiga y esté desconcentrada.

Como resultado, Nattex aconseja tener entre cuatro y seis ciclos de sueño, es decir, pernoctas de seis a nueve horas, siempre y cuando sean completos, aunque depende de la edad y necesidades de cada individuo.

“Cuando respetas tus ciclos de sueño te levantas con mucha más energía y realmente reparado”, sentencia, recordando que acciones adicionales como tener una regularidad en los horarios para dormir, no utilizar pantallas antes de acostarse e intentar entrar en un estado de relajación previo también son de utilidad para lograr una noche ininterrumpida.