Un experto revela el verdadero problema de la economía española: "Los mayores de 65 años..."

Lo sabemos. Comprar una vivienda es prácticamente 'misión imposible' para la mayoría de vosotros. Muchos jóvenes son incapaces de hacer frente a la entrada de un piso o una casa y se ven obligados a permanecer en régimen de alquiler mucho más tiempo del deseado.

España está atravesando en estos momentos una de sus mayores crisis inmobiliarias por mucho que se esté comprando más que nunca: una buena parte de las compras se realiza por inversión y eso nos hace creer que la situación es mucho más optimista de lo que en realidad es.

Francisco Rodríguez, economista, ha explicado cuál es uno de los principales problemas por los que atraviesa la economía española, y en especial, el sector inmobiliario.

Los expertos en economía, preocupados por la crisis de la vivienda en España

"España es un país donde los mayores de 65 años tienen el 70% de la riqueza inmobiliaria y sus pensiones son sostenidas por los menores de 45 y 50 años", señala Francisco Rodríguez, advirtiendo del problema de la vivienda en nuestro país.

Además, apunta que pese a estar en una crisis de vivienda, "es el reverso de la vivida en 2008. Esta es una crisis de oferta y de estrangulamiento regulatorio". ¿Su solución? "Agilizar licencias, que salga la Ley del Suelo, que haya menos trámites administrativos, que se vigile más el alquiler y que haya seguridad jurídica".

Si en 2008 la crisis se produjo por "una demanda exacerbada que impulsaba los precios", aquí contamos con "una crisis de precios con muchos factores" como el alquiler turístico, las leyes del suelo, los planes urbanos o "una inversión desaforada".

Francisco Rodríguez sentencia que todas las leyes que se han aprobado últimamente en la materia "han sido contraproducentes" desde el punto de vista de los incentivos. En cambio, la Ley del Suelo, que sigue sin estar aprobada, sería beneficiosa a su juicio.