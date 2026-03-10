Experto en psicología advierte: si usas mucho el 'por favor' y 'gracias', tienes estos rasgos de personalidad

La psicología cuenta con numerosos estudios en cuya hipótesis central se afirma la idea de que la comunicación no verbal de una persona dice mucho más de lo que creemos de su personalidad; aunque también lo hacen aquellas muletillas que usamos de forma casi inconsciente.

Así lo describe Juan Manuel García, Guardia Civil, en su libro ¨Ciencias del comportamiento¨, donde establece un patrón de 7 rasgos de personalidad para aquellas personas que usen mucho las expresiones de 'por favor' y gracias.

Y es que, aunque estas últimas sean consideradas como ejercicios de buena educación, el experto en comunicación no verbal ha establecido varios elementos asociados que podrían describirte como persona en este caso.

Para empezar, señala que los que usan mucho el 'por favor' y el 'gracias' son personas orientadas hacia la cooperación, demostrando una inteligencia emocional más alta con respecto a lo que suele ser la media.

En este mismo sentido y como segundo rasgo, dichas personas muestran una resistencia psicológica superior, la cual está relacionada con una mayor capacidad de autocontrol y, en consecuencia, una mejor gestión emocional.

En tercer lugar, Juan Manuel García establece que este perfil de personas cuenta con un importante elemento de humildad inteligente, la cual es descrita en su libro como la capacidad de ser empáticos a través de un fuerte principio de respeto por el otro.

Esto último está asociado también a la idea de que estas personas son mucho más atentas socialmente que la media, siendo mucho más perceptivos a lo que ocurre a su alrededor y mostrando interés por el mundo que les rodea.

Esto último determina un quinto factor asociado a un menor riesgo de convertirse en personas individualistas, por lo que estaríamos hablando de personas que saben trabajar en grupo e incluso coordinar y liderar, según los expertos.