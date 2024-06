Un experto en nutrición se pronuncia sobre el pollo contaminado del Lidl

Un análisis microbiológico a escala europea, impulsado por varias entidades animalistas, entre ellas el Observatorio de Bienestar Animal (OBA), indica que más del 70% de la carne de pollo que se vende en Lidl contiene bacterias resistentes a los antibióticos.

Además, el 38% de las muestras analizadas presentan listeria y el 83% patógenos diarreicos como E.coli y Campylobacter. Según OBA, la alerta ha sido puesta en conocimiento de los Ministerios de Consumo y Agricultura.

A pesar de que Lidl ha negado estas acusaciones lo cierto es que son muchos los consumidores de este producto que se preguntan qué hay de verdad en todo esto y cómo es de frecuente que a la carne se le inyecten antibióticos.

Para eso, Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ha publicado en su red social de 'X' @gominolasdpetro (antes conocido como Twitter) unas explicaciones sobre este tema.

Miguel Ángel comienza detallándonos el estudio del que salen las conclusiones. Fue "un estudio realizado por al organización Observatorio de Bienestar Animal (OBA) en el que han realizado análisis microbiológicos sobre muestras de pollo de diferentes tiendas de Lidl en distintos países de Europa".

"En España fueron 24 las muestras, adquiridas en Madrid, Valencia y Barcelona, de las cuales 17, es decir, un 71%, estaban contaminadas con bacterias patógenas como "Campylobacter" o "E.coli", algunas resistentes a antibióticos", explica Miguel Ángel.

El experto expone que, tanto si las informaciones son verdades como si no, lo que hay que tener en cuenta es que "no es infrecuente que la carne de pollo esté contaminada con bacterias como "Campylobacter". No es una cuestión de una empresa, sino del sistema". Además, expone que "entre las bacterias patógenas que pueden encontrarse en el pollo, algunas son resistentes a los antibióticos".

"Hace años que el uso de antibióticos está más controlado y actualmente se está tratando de atajar este problemón, que provoca la muerte de miles de personas cada año (35.000 en Europa), debido a que cuando enferman por exposición esas bacterias desarrollan infecciones que no responden a tratamientos antibióticos", explica Miguel Ángel.

Recomendaciones para la manipulación de alimentos

Miguel Ángel expone algunas de las recomendaciones básicas que debemos de tener en cuenta a la hora de manipular alimentos para evitar todos estos problemas: