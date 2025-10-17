Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Experto mecánico sorprende con su análisis del Omoda 5: "Me tiene loquísimo"

Se trata de un nuevo SUV compacto desarrollado en China

Omoda 5 coche

Ramón Baylos

El mercado de automóviles se ha visto asediado en los últimos años por la entrada de diferentes propuestas Chinas que han hecho que muchos usuarios levanten la ceja ante los productos que ofrecen.

Pero, ¿hay razones para preocuparse con relación al Omoda 5? Este SUV compacto está dando mucho de qué hablar últimamente, pero hay quien piensa que es un coche muy recomendable.

Ese mismo es el caso del experto mecánico conocido como jcautomotivetop en Tiktok, quien ha hecho un análisis intensivo del Omoda 5 para sacar unas conclusiones sorprendentes.

Lo primero que destaca el experto tiene que ver con que no ha descubierto componentes fabricados con materiales baratos dentro del coche, lo cual es un muy buen indicio sobre su calidad.

Con un motor de 145 CV, cuatro cilindros y distribución con cadena, el experto ha resaltado que se trata de un coche que le tiene "loquísimo" en el mejor de los sentidos.

Por otro lado, el autor del análisis señala otra ventaja del Omoda 5 con respecto a otros modelos similares y tiene que ver con lo accesible que resulta para una inspección mecánica.

Esto es especialmente útil en cuanto a ahorrar dinero en las posibles reparaciones del coche, dado que estas serán mucho menos complicadas y, por tanto, más baratas.

Por tanto, la conclusión a la que ha llegado el experto queda bastante clara: el Omoda 5 se está convirtiendo en uno de los automóviles más populares de los últimos años y tiene varias razones para seguir triunfando de aquí en adelante.

