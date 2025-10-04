Experto en mecánica resuelve el misterio: ¿Mejor llenar el depósito o echar poca gasolina?

Uno de los debates más longevos en torno a los coches alude a la capacidad idónea para llenar el depósito de gasolina: ¿es mejor repostar tan solo una pequeña fracción o resulta preferible llenar el tanque completo?

Aunque las respuestas han variado con los años, Juan José Ebenezer, mecánico de profesión, ha hecho uso de sus redes sociales para intentar dar respuesta a la interrogante, aunque aclarando de antemano que no es una circunstancia sencilla de definir, sobre todo porque una mala gestión del carburante puede traer problemas para el vehículo.

Así, primeramente señaló que no es recomendable utilizar el coche con el depósito vacío ya que, a pesar de que es común tenerlo "en reserva o apurando esa reserva", el combustible contribuye a la refrigeración del motor, por lo que tener bajos niveles del mismo aumenta el desgaste porque la bomba y el circuito trabajan más a calor.

Adversamente, llenar el tanque en su totalidad tampoco es deseable, pues eleva los riesgos vinculados a la evaporación, condensación y presión interna del depósito de gasolina, pudiendo llegar hasta la válvula canister -cuya función es retener vapores- y dañando su filtro de carbón, lo cual resulta muy costoso de reparar.

“No es lo mismo tener mucha temperatura en ese combustible repartida en 200 litros o en 100 litros de depósito que tenerlo repartido en 15 litros de combustible”, apunta, de manera que la clave es el equilibrio, uno que cumpla tanto con estándares de seguridad como de mantenimiento para la durabilidad del sistema de inyección.

“Siempre mi recomendación es que lo tengáis siempre a 3/4 y como mínimo a 1/4. Eso sería lo ideal para mantener el nivel perfecto en tu depósito de combustible”, sentencia, evidenciando que ninguno de los extremos resulta positivo para la vida útil de los coches y que hay que ser muy conscientes de cuánta gasolina se tiene a disposición en todo momento.

Si tu objetivo es aumentar la eficiencia del motor y prolongar su funcionalidad cuanto sea posible, seguir las exhortaciones de Ebenezer apunta en el camino correcto. Es deseable desechar la costumbre de solo repostar 10 euros de combustible para las necesidades más inmediatas, pero también olvidarse de llenar el tanque en su totalidad para desentenderse de la responsabilidad por más tiempo. La clave está en el balance, el cual te permitirá permanecer junto a tu vehículo durante mucho más tiempo.