Un experto en longevidad rompe el mito: esto es lo que no debes comer después del gimnasio

El entrenamiento y la alimentación deben ir siempre de la mano si queremos mejorar nuestra composición corporal. Sin embargo, no todo lo que se ha considerado válido durante años sigue siendo recomendable. Eso es lo que asegura el médico especialista en longevidad Sebastián La Rosa, quien ha lanzado una advertencia sobre uno de los hábitos más extendidos después de ir al gimnasio.

¿Por qué no debes consumir carbohidratos adicionales después de entrenar en el gimnasio?

Según explica el experto, consumir carbohidratos extra junto con proteínas después de entrenar no mejora el desarrollo muscular. Es más, puede llegar a ralentizarlo:

"Comer carbohidratos extra con proteína después del ejercicio no aumenta la síntesis muscular, sino que retrasa la velocidad de absorción de dichas proteínas", explica detalladamente Sebastián La Rosa.

Los carbohidratos son esenciales en una dieta saludable / Freepik

La clave la encontramos en cómo el cuerpo procesa los nutrientes. Después del entrenamiento, el organismo necesita aminoácidos disponibles de forma rápida para reparar y contruir músculo. Sin embargo, si añadimos carbohidratos adicionales, la digestión de vuelve mñás lenta, retrasando la llegada de los aminoácidos al tejido muscular.

Es un efecto que ha sido observado en estudios científicos centrados en la fenilalanina, un aminoácido esencial implicado en la síntesis proteica. Los resultados muestran que añadir carbohidratos no incrementa la cantidad de proteína que llega al músculo, sino que reduce la velocidad del proceso.

Si quieres ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo, La Rosa recomienda un enfoque muy diferente: priorizar el entrenamiento de fuerza y acompañarlo de una dieta hipocalórica rica en proteínas. Un tipo de alimentación que permite optimizar la composición corporal sin un exceso de calorías que no necesites.

Y más allá de rutinas o de suplementos, el mensaje de Sebastián La Rosa es claro: no es tanto qué comer, sino cuándo y cómo hacerlo. Ajusta correctamente la ingesta después de ejercitarte y obtén resultados de inmediato.