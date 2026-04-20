José Viña, experto en longevidad, avisa del problema de los mayores de 65 años: “Tienen deficiencia de proteínas”

El envejecimiento activo y saludable se basa en la optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad para mejorar la calidad de vida. Adoptar hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, actividad física regular y estimulación cognitiva, es crucial para prolongar la autonomía y prevenir enfermedades.

Esto es algo que destaca el doctor José Viña, especialista en longevidad, quien en una conversación con Isabel Viña, compartida parcialmente en TikTok, aborda un problema frecuente: la falta de proteínas en personas mayores de 65 años en Europa. Según explica, esta carencia es más común de lo que se piensa.

La importancia de las proteínas

Durante el diálogo, Isabel plantea qué tipo de alimentación ha demostrado ser más beneficiosa para proteger el organismo frente a los cambios asociados al envejecimiento. La respuesta del experto pone el foco en un aspecto nutricional concreto.

El doctor señala que aproximadamente el 40% de las personas mayores de 65 años en Europa presenta un déficit de proteínas. Aunque matiza que esta cifra puede variar, destaca que en edades más avanzadas, como los 90 años, esta deficiencia es aún más habitual.

Además, subraya que las necesidades proteicas aumentan con la edad. Mientras que una persona joven requiere unos 0,8 gramos de proteína por kilo de peso al día, en adultos mayores esta cantidad asciende a 1,2 gramos por kilo.

Esta diferencia, aparentemente pequeña, representa un incremento significativo. De hecho, supone aproximadamente un 50% más de proteínas, lo que hace imprescindible prestar atención a este aspecto en la dieta diaria de las personas mayores.

Aspecto nutricional concreto

En cuanto al patrón alimenticio más recomendable, el especialista reconoce que no es sencillo establecer una fórmula única. Sin embargo, se inclina claramente por la dieta mediterránea como base, complementada con un mayor aporte de proteínas.

El contenido compartido ha generado una gran respuesta entre los usuarios, acumulando miles de visualizaciones y numerosos comentarios. Muchos agradecen la información ofrecida y destacan su utilidad, solicitando incluso más orientación sobre cómo incorporar correctamente proteínas en la alimentación.