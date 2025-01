Soy experto joyero y esta es la regla que has de seguir al comprar un anillo de compromiso

Una de las decisiones más importantes que se han de tomar antes siquiera de que la boda sea un proyecto, tiene que ver con qué anillo de compromiso regalar a esa persona que has elegido para que te acompañe el resto de tu vida. Y, habiendo tantos matices a tener en cuenta, lo cierto es que este proceso se puede hacer más complicado de la cuenta si no sabes en qué fijarte exactamente.

Pues bien; la cosa es que un experto Joyero de Tiktok conocido como 'tujoyerofavorito' ha dejado claro que solo hay una regla de oro que se debe seguir a rajatabla a la hora de comprar un anillo de compromiso, independientemente de cualquier otra variable que se nos pueda ocurrir.

Y es que, según comentaba el experto, esta consiste en que el dinero que se invierta en dicho anillo ha de ir más o menos acorde al sueldo. Es decir, que el gasto que hagas al adquirirlo vaya en consonancia con lo que cobres por tu trabajo.

En este mismo sentido, aprovechaba la ocasión para recordar que no hace falta dejarse una cantidad desorbitada de dinero en un anillo de compromiso: "Hay anillos preciosos por 200/300 euros. Como si me regalan uno de 30 euros. Mientras me guste...".