Un experto inmobiliario pone en alerta a los españoles: "Nunca firmes tu contrato de alquiler sin esta cláusula"

La situación inmobiliaria en España es alarmante. Comprar una casa o un piso se ha vuelto una misión imposible, debido al aumento de la demanda y a los precios elevados. Esta problemática no afecta únicamente a la compra de vivienda, sino también al alquiler.

Esta situación se debe a distintos factores, como la falta de vivienda asequible, la escasez de terrenos disponibles y, uno de los más determinantes, las políticas de regulación urbanística, que han hecho que el proceso de adquirir una propiedad en la península ibérica sea cada vez más complicado.

Ahora, Sergio Gutiérrez ha publicado un vídeo en el que alerta a la sociedad española sobre lo que no debe hacer al firmar un contrato de alquiler. El experto inmobiliario empieza diciendo: "Nunca firmes tu contrato de alquiler sin esta cláusula, y esto va tanto para propietarios como para inquilinos, y es que nunca sabes las vueltas que da la vida".

El principal problema que detecta es que un contrato de alquiler dura varios años y como propietario puedes llegar a tener la urgencia de vender el piso. Por ello, expone que si esto sucede debes "tener la cláusula en la que el inquilino renuncia al derecho de adquisición preferente en el contrato de alquiler".

En el caso de que no ocurra así, Gutiérrez señala que "el día que lo vendas deberás tener el consentimiento por escrito del inquilino, y esto muchas veces no es nada fácil".

"Y si eres inquilino y te ponen esa cláusula, pierdes la opción de poder comprarlo si existe una venta por debajo de valor de mercado, ya que, vendiéndolo a rentabilidad, lo más normal es que esa venta se realice por debajo de valor de mercado", expone el experto inmobiliario en TikTok.

En esa situación, el creador de contenido desvela que "como inquilino, quizá quieras aprovechar esa oportunidad".

La solución final que otorga es fácil y sencilla: "En el momento de firmar el alquiler, propietario e inquilino deberéis negociar correctamente este punto para no tener problemas en el futuro".