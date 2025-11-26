Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Vivienda

El experto inmobiliario, Iker Lajud, sobre por qué no esperar: "La mejor herencia se hace a tiempo"

El especialista explica por qué la manera de heredar en la actualidad es muy poco útil

La advertencia de Hacienda sobre las herencias

La advertencia de Hacienda sobre las herencias / Sport

Álex Pareja

Álex Pareja

La crisis de la vivienda en España sigue siendo una preocupación enorme debido a los altos precios y la dificultad de acceso para muchas familias y jóvenes. Una creencia común es que heredar uno o dos pisos será la solución para muchos, pero el inversor inmobiliario Iker Lajud advierte que esta confianza puede ser una ilusión poco útil en la práctica.

Las "transferencias en vida"

Según indica este expero inmobiliario a través de su cuenta personal en la red social X, la herencia suele llegar cuando quienes la reciben ya están cerca de los 60 años y eso hace que su situación no cambie sustancialmente.

01/03/2017 Piso, pisos, vivienda, viviendas, casa, casas, alquiler, compra, hipoteca, hipotecas, euribor, construcción, grúa, grúas EUROPA ESPAÑA EMPRESAS ECONOMIA

Un bloque de pisos en construcción. / EUROPA PRESS / Europa Press

Lajud propone un enfoque diferente basado en "transferencias en vida", que consiste en adelantar la transferencia de patrimonio mientras los padres aún están vivos, para que sus hijos puedan usar esos recursos en momentos decisivos, como formar un hogar o emprender.

Según él, este método es más efectivo porque permite a los jóvenes afrontar estos retos cuando son más jovenes, evitando esperar a una herencia tardía que puede tener poco impacto real en sus vidas.

Esta estrategia se presenta como una posible solución para que más familias puedan salir adelante en un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible, ya que adelanta el apoyo económico necesario para lograr unos objetivos importantes que, más adelante, podrían no serlo.

Una joven mira los precios de la vivienda en una inmobiliaria.

Una joven mira los precios de la vivienda en una inmobiliaria. / GERMÁN CABALLERO

Así, Lajud enfatiza que "la mejor herencia se hace a tiempo", promoviendo una visión más práctica y adaptada a las circunstancias actuales del mercado de la vivienda en España, azotado por la incertidumbre y los precios altísimos que encontramos en el mercado actual.

Noticias relacionadas y más

Los precios siguen escalando, superando ya máximos históricos nominales de 2007, con incrementos cercanos al 15% interanual en algunas zonas, lo que hace especialmente difícil el acceso para jóvenes y familias con ingresos medios.

TEMAS

  1. Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas
  2. Se compra el Porsche 992 Carrera de Carlo Ancelotti y llega a esta reflexión: 'Huele a puro
  3. Un influencer desvela el truco para ver gratis los partidos dentro del Spotify Camp Nou: 'Es muy fácil
  4. Revisa tus bolsillos: este fallo en una moneda común puede pagarse a precio de oro
  5. ¿Maradona o Messi? José Ramón de la Morena lo tiene claro
  6. José Ebenezer, mecánico, pone en alerta a los conductores por esta nueva moda en los coches: 'Tiene sus desventajas
  7. Una andaluza, sin tapujos sobre esta expresión catalana: 'Me suena fatal
  8. Los chollos más buscados: estas son las ofertas más vendidas en el Black Friday 2025

El experto inmobiliario, Iker Lajud, sobre por qué no esperar: "La mejor herencia se hace a tiempo"

El experto inmobiliario, Iker Lajud, sobre por qué no esperar: "La mejor herencia se hace a tiempo"

El cocinero José Andrés (56 años) en 'El Hormiguero': las lecciones de vida del chef que cambia el mundo

El cocinero José Andrés (56 años) en 'El Hormiguero': las lecciones de vida del chef que cambia el mundo

Pipi Estrada pone fecha para la destitución de Xabi Alonso: "Ya lo han decidido"

Pipi Estrada pone fecha para la destitución de Xabi Alonso: "Ya lo han decidido"

Dónde está el corazón de Maradona: La Justicia resuelve el misterio 5 años después de su muerte

Dónde está el corazón de Maradona: La Justicia resuelve el misterio 5 años después de su muerte

Un abogado laboralista explica si se puede estudiar oposiciones durante una baja laboral y bajo qué condiciones

Un abogado laboralista explica si se puede estudiar oposiciones durante una baja laboral y bajo qué condiciones

Movistar sube sus precios en 2026: ¿Cuánto más pagarás en tu factura?

Movistar sube sus precios en 2026: ¿Cuánto más pagarás en tu factura?

Èxit rotund de la Gala Benèfica de Mi Fundación Alex a La Llotja de Lleida amb més de 300 assistents

Èxit rotund de la Gala Benèfica de Mi Fundación Alex a La Llotja de Lleida amb més de 300 assistents

El economista Santiago Niño Becerra, sobre el sector de la construcción en España: "Se reaprovechan escasos edificios"

El economista Santiago Niño Becerra, sobre el sector de la construcción en España: "Se reaprovechan escasos edificios"