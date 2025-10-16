Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Experto inmobiliario advierte: esta es la clave crucial para comprar una vivienda según tu perfil

Asegura que el mercado depende de la necesidad que tengas como comprador

Julio Hool Plaza

Ramón Baylos

El mercado inmobiliario puede resultar impredecible si no contamos con información suficiente como para gestionar nuestros siguientes movimientos, pero para eso están los expertos.

En este caso en concreto, el experto inmobiliario conocido como ¨Julio HooL Plaza¨ en Youtube, ha lanzado un vídeo repleto de consejos en función del perfil que tengas.

Para empezar, recomienda a aquellos que vivan de alquiler que compren una vivienda cuanto antes con el objetivo de ¨no pagar una renta que no cuente con un retorno¨, dado que sería como tirar el dinero.

Por otro lado, recomienda a aquellos que quieran adquirir una vivienda más grande que intenten encontrar una que sea realmente asequible y no se metan en inversiones realmente complicadas.

Lo mismo ocurre con aquellas familias que necesitan una vivienda con más espacio fruto del crecimiento de los hijos: lo ideal es intentar buscar una vivienda en una zona que se vaya a revalorizar en el futuro.

Por otro lado, recomienda a los inversores potenciales que se lancen al mercado inmobiliario en 2025, dado que el experto asegura que este año cuenta con buenas condiciones de mercado y una tendencia que puede que se mantenga en 2026.

Por otro lado, lanza una última sugerencia en forma de algo a evitar: no recomienda comprar viviendas de obra nueva y aconseja ir directamente a por una reforma por aquello de que tendremos un control mayor sobre los presupuestos que se manejen.

En este mismo sentido, el experto asegura que estamos ante un momento ideal para invertir o cambiar de vivienda, sobre todo, de cara a no llegar tarde a una futura subida de precios.

Experto inmobiliario advierte: esta es la clave crucial para comprar una vivienda según tu perfil

