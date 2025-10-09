El experto en herencias que lo tiene claro: "A quien hay que dejar casi todo es a tu pareja"

Cuando un familiar fallece, lo más normal es que los seres queridos se unan para sobrellevar el duelo. Sin embargo, esa unión puede romperse cuando llega el momento de repartir la herencia. Lo que debería ser un trámite aparentemente sencillo, puede acabar en una auténtica guerra familiar.

Germán Jover, empresario e inversor inmobiliario, lo tiene claro. Lo ha contado en su propio canal de YouTube, donde ya acumula más de 44.000 suscriptores, compartiendo su visión sobre las herencias y cómo evitar conflictos a la hora de redactar un testamento: "es una putada dejar de lado a tu pareja y premiar a tus hijos", dice con rotundidad.

El experto considera que la pareja es la persona que debe estar más protegida en el reparto, puesto que es "la única persona que podemos elegir y con la que compartimos la vida. Tus padres o tus hijos están porque te han tocado, pero tu pareja la eliges tú y ella a ti".

Para evitar disputas entre herederos, Jover propone fórmulas como el usufructo vitalicio, que permite dejar a los hijos la propiedad de los bienes, pero garantiza que el cónyuge disfrute de ellos mientras viva.

Otras recomendaciones son incluir cláusulas de penalización para los hijos que decidan impugnar el testamento, limitando su parte al mínimo legal del 33,3%.

Como especialista en este campo, Germán Jover también sugiere expresar con claridad en el testamento el deseo de no judicializar la herencia, disuadiendo así de conflictos y de disputas.

Con su mensaje directo y sin filtros, Germán Jover busca romper tabúes sobre un tema que afecta a casi todas las familias: cómo repartir el patrimonio sin destruir los lazos afectivos. En todas las familias 'se cuecen habas' y los problemas en las herencias son más habituales de lo que piensas.