FAMOSOS
Este experto habla de la parálisis del sueño, el problema que padece Ester Expósito
Un experto analiza la enfermedad en Más Vale Tarde
Ester Expósito confesó la semana pasada en El Hormiguero que padece 'parálisis del sueño', un problema relacionado con la calidad de su sueño que muchos españoles sufren día a día. En Más Vale Tarde han analizado esta dolencia y para ello han invitado a Eduard Estivill, especialista en medicina del sueño.
El citado experto expone que la parálisis del sueño es un desajuste entre el despertar mental y el muscular: "los músculos tardan un poco de tiempo hasta que el cerebro se despierta del todo", asegura.
Se trata de un problema cuyos principales síntomas son especialmente preocupantes: sensación de inmovilidad total o parcial, de no poder hablar ni gritar, de ahogo o de estar atrapado, sudoración y mucho miedo. Sin embargo, Eduard Estivill asegura que se trata de una patología "benigna".
Eso sí, el especialista admite que ha analizado casos especialmente grabes, en gente que duerme mal o se despierta varias veces cada noche: son personas con mucho estrés, tensión o intensidad máxima.
¿Y cuáles son los consejos a seguir si padeces 'parálisis del sueño'? "No es recomendable tomar medicamentos" excepto que se traten de episodios muy repetidos en el tiempo, puesto que la parálisis del sueño suele ir a temporadas. Recomienda valeriana o fitoterapia, soluciones más naturales y menos químicas.
Otros expertos descibren la causa de la 'parálisis del sueño' como la desincronización entre la conciencia y la atonía muscular normal de la fase REM del sueño, exacerbada por factores como la falta de sueño, horarios de sueño irregulares, estrés, la posición de dormir boca arriba y el consumo de alcohol, drogas, cafeína o ciertos medicamentos.
De esta forma, si crees que tienes este problema, lo recomendable es que contactes con un médico especializado en sueño y encuentres una solución personalizada.
- De mujer de un futbolista del Real Madrid a inquiokupa: 'Sigue con su ostentosa vida
- Aparece una prueba inédita del crimen de Alcàsser que podría cambiarlo todo
- La inquiokupa y exmujer de un jugador del Real Madrid revela por qué no paga a sus caseros: 'Me la pela
- Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del jueves 2 de octubre de 2025
- Cambio de hora en España 2025: cuándo atrasar el reloj para entrar en el horario de invierno
- La Seguridad Social avisa que bajará la pensión de jubilación a los trabajadores cuya base reguladora sea superior a la cuantía máxima
- Roberto Brasero avisa del cambio de temperatura en los próximos días: 'Es tiempo de sol y más calor...
- Por qué es tan rico Nasser Al-Khelaïfi (51 años): Familia y origen del presidente del PSG, rival del Barça en Champions