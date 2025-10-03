Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FAMOSOS

Este experto habla de la parálisis del sueño, el problema que padece Ester Expósito

Un experto analiza la enfermedad en Más Vale Tarde

Ester Expósito

Ester Expósito

Ester Expósito confesó la semana pasada en El Hormiguero que padece 'parálisis del sueño', un problema relacionado con la calidad de su sueño que muchos españoles sufren día a día. En Más Vale Tarde han analizado esta dolencia y para ello han invitado a Eduard Estivill, especialista en medicina del sueño.

El citado experto expone que la parálisis del sueño es un desajuste entre el despertar mental y el muscular: "los músculos tardan un poco de tiempo hasta que el cerebro se despierta del todo", asegura.

Se trata de un problema cuyos principales síntomas son especialmente preocupantes: sensación de inmovilidad total o parcial, de no poder hablar ni gritar, de ahogo o de estar atrapado, sudoración y mucho miedo. Sin embargo, Eduard Estivill asegura que se trata de una patología "benigna".

Eso sí, el especialista admite que ha analizado casos especialmente grabes, en gente que duerme mal o se despierta varias veces cada noche: son personas con mucho estrés, tensión o intensidad máxima.

¿Y cuáles son los consejos a seguir si padeces 'parálisis del sueño'? "No es recomendable tomar medicamentos" excepto que se traten de episodios muy repetidos en el tiempo, puesto que la parálisis del sueño suele ir a temporadas. Recomienda valeriana o fitoterapia, soluciones más naturales y menos químicas.

Otros expertos descibren la causa de la 'parálisis del sueño' como la desincronización entre la conciencia y la atonía muscular normal de la fase REM del sueño, exacerbada por factores como la falta de sueño, horarios de sueño irregulares, estrés, la posición de dormir boca arriba y el consumo de alcohol, drogas, cafeína o ciertos medicamentos.

Noticias relacionadas y más

De esta forma, si crees que tienes este problema, lo recomendable es que contactes con un médico especializado en sueño y encuentres una solución personalizada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. De mujer de un futbolista del Real Madrid a inquiokupa: 'Sigue con su ostentosa vida
  2. Aparece una prueba inédita del crimen de Alcàsser que podría cambiarlo todo
  3. La inquiokupa y exmujer de un jugador del Real Madrid revela por qué no paga a sus caseros: 'Me la pela
  4. Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del jueves 2 de octubre de 2025
  5. Cambio de hora en España 2025: cuándo atrasar el reloj para entrar en el horario de invierno
  6. La Seguridad Social avisa que bajará la pensión de jubilación a los trabajadores cuya base reguladora sea superior a la cuantía máxima
  7. Roberto Brasero avisa del cambio de temperatura en los próximos días: 'Es tiempo de sol y más calor...
  8. Por qué es tan rico Nasser Al-Khelaïfi (51 años): Familia y origen del presidente del PSG, rival del Barça en Champions

Fallece Javier Manrique a los 56 años, actor de 'Camerá Café' o 'Mi gran noche'

Fallece Javier Manrique a los 56 años, actor de 'Camerá Café' o 'Mi gran noche'

Los requisitos para acceder al Ejército Español: este es el sueldo del cuerpo de élite

Los requisitos para acceder al Ejército Español: este es el sueldo del cuerpo de élite

¿Cuánto cobra un mecánico de Fórmula 1? Salario medio y especializaciones

¿Cuánto cobra un mecánico de Fórmula 1? Salario medio y especializaciones

Este experto habla de la parálisis del sueño, el problema que padece Ester Expósito

Este experto habla de la parálisis del sueño, el problema que padece Ester Expósito

Las mejores compras en Condis: 5 productos que debes tener en tu carro

Las mejores compras en Condis: 5 productos que debes tener en tu carro

Aída Tomorrow, de Onlyfans, hace público el 'modus operandi' de los futbolistas: "Mbappé me envió una foto 'bomba' y después la borró"

Aída Tomorrow, de Onlyfans, hace público el 'modus operandi' de los futbolistas: "Mbappé me envió una foto 'bomba' y después la borró"

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel intercepta el ‘Marinette’, el último de los barcos de la flotilla hacia Gaza

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel intercepta el ‘Marinette’, el último de los barcos de la flotilla hacia Gaza

No volverá a ocurrir hasta 2114: Este eclipse solar dejará a España a oscuras, y no te lo puedes perder

No volverá a ocurrir hasta 2114: Este eclipse solar dejará a España a oscuras, y no te lo puedes perder