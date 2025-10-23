El experto en finanzas Teodor de Mas advierte: Ahorra cada mes el 25% del sueldo para evitar riesgos futuros

El ahorro ha pasado de ser algo que fácilmente podía hacer cualquier familia española a algo que casi se sueña más que se hace.

La inflación de los precios de prácticamente todo, el altísimo valor de la vivienda (tanto para comprar como para alquilar) y unos sueldos que no suben a la par que los precios han complicado esta tarea que debe ser primordial para casi cualquier persona. Y por ello, el experto en finanzas Teodor de Mas, ha hablado para dar algunos consejos.

Por difícil que sea, el ahorro es "la verdadera decisión antisistema que os puede cambiar la vida". Asegura que no debe ser una opción a decidir, sino "una prioridad absoluta" sin falta. De hecho, ha lanzado algunas recomendaciones en cuanto a cuánto dinero hay que ahorrar mes a mes.

Según ha comentado, lo ideal sería ahorrar al menos un 25% del sueldo mensual. Pero lógicamente, entiende que hay personas que no pueden si tienen un sueldo bajo y/o gastos altos.

En ese caso, recomienda ahorrar al menos un 10% del sueldo, que también está bien. Pero debe hacerse sin falta, ya que no hacerlo mes a mes podría suponer "asumir demasiado riesgo", asegura Teodor de Mas.

Y es que los números hablan por sí solos: los jóvenes con un salario medio no pueden permitirse una hipoteca o un alquiler, lo que hace que ahorrar sea muy difícil.

Y es que la capacidad de ahorro aumenta en viviendas con ingresos altos y generaciones mayores, según un estudio. De esta forma, ahorrar es misión casi imposible, y hace falta una reforma muy grande para poder mejorar la economía base del país.