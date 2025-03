Un experto financiero revela las tres claves que debes saber antes de firmar una hipoteca en España

La contratación de una hipoteca es un proceso muy importante al comprar una vivienda. Los usuarios que soliciten un préstamo hipotecario deben tener en cuenta algunos aspectos como el ahorro, los gastos adicionales y el dinero que pueden destinar mensualmente.

En este contexto, un experto en fianzas ha compartido "las tres claves que debes saber antes de firmar una hipoteca". Alex Mestres es un creador de contenido financiero, más conocido por su usuario @alexmestres. En su última publicación de TikTok, este asesor de finanzas ha compartido una información interesante para aquellos que quieran comprar una vivienda.

"Este 2025 es ideal para adquirir una hipoteca", comienza explicando. Lo primero que debemos tener en cuenta son los pagos asociados al préstamo hipotecario. Mestres advierte de que no hay por qué aceptar "a la ligera todos los seguros vinculados".

Los seguros del hogar, de vida y otros derivados son un activo importante para las entidades. "Los bancos suelen sacar muchísimo beneficio de estos seguros". No obstante, "no pueden obligarte a contratarlos".

En segundo lugar, el experto hace hincapié en cómo y dónde se formaliza la firma de la hipoteca. Mestres alerta a los solicitantes que "estás en todo tu derecho a elegir el notario que tú quieras, ya sea el más cercano o el más económico".

Además, los gastos de notaría "deben repartirse entre el banco y tú". El experto alerta a los usuarios que "si quieren cargártelos todos a ti es totalmente ilegal".

En último lugar, Alex Mestres dedica su atención en la "amortización parcial inteligente". Este aspecto puede resultar más técnico, pero es importante para los futuros hipotecados.

Al respecto, hace énfasis en que "si no se prevé una cláusula expresa de amortización parcial puedes amortizar todas las cuotas menos la última para que no te penalicen". De esta forma, "no amortizas el 100% de la hipoteca, que es lo que te penalizaría".