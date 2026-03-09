Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ECONOMÍA

Un experto financiero explica cómo leer la nómina: ¿qué conceptos pueden cambiar en los próximos años?

Pedro Becerro destaca lo importante que es comprender los conceptos de tu nómina a la hora de cobrar un salario

David Cruz

Te sorprendería conocer el número de personas que no tiene en cuenta un documento tan importante como la nómina. Ese documento en el cual aparece el salario que percibimos, el que paga la empresa, los impuestos aplicados y otros conceptos que te interesaría conocer de cara a tu gestión financiera.

Sin embargo, como digo, muchos empleados reconocen que no entienden muy bien cómo se calcula: simplemente reciben el salario y a otra cosa. ¿No es impactante que no nos preocupe cómo se descuenta del salario bruto, hasta alcanzar el salario neto?

El experto en finanzas personales, Pedro Becerro, señala que comprender los conceptos básicos de la nómina es esencial si queremos gestionar mejor el dinero. Lo hace en su libro 'Mejora tus finanzas personales' y destaca que conocer estos detalles permite entender cuánto se paga realmente en impuestos, detectando posibles beneficios fiscales.

Uno de los elementos principales es el salario bruto: el total que paga la empresa antes de aplicar impuestos o cotizaciones. A partir de esa cantidad se hacen las distintas deducciones que reducen el importe final que percibe el trabajador.

Son esas deducciones otro de los puntos claves de toda nómina. Un apartado que incluye conceptos como la retención del IRPF o las cotizaciones de la Seguridad Social. Tras aplicar estas restas aparece el llamado salario neto, que es el dinero real que llega cada mes a nuestra cuenta bancaria.

La subida del salario mínimo en España

Algunas nóminas también muestran las aportaciones de la empresa, un coste adicional que pagan las compañías por cada trabajador y que pueden representar en torno a un 30% extra del coste laboral, aunque el trabajador no lo perciba en su sueldo.

Pedro Becerro insiste que en este contexto también cobra importancia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en España en estos momentos en 1.221 euros mensuales en 14 pagas: la subida fue aplicada en 2026 con carácter retroactivo desde el 1 de enero y el objetivo es acercar el salario mínimo al 60% del salario medio.

Ahora que conoces más en profundidad como funciona la nómina, es momento de repasar tu salario en el documento que te llega todos los meses al correo electrónico y que rara vez estudias con el detenimiento que merece.

