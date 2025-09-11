Un experto explica por qué no debes usar desodorante el día de una mamografía: "Se ven las microcalcificaciones"

Las mamografías son, como su nombre bien indica, una radiografía de la mama que sirve para detectar el cáncer de mama en etapas tempranas, incluso antes de que se puedan sentir los síntomas, siendo el más habitual notar un bulto. Cada vez se realizan a edades más tempranas y es la mejor forma de hacer un cribado.

Lo que pocas mujeres saben es que el uso de desodorante el día de una mamografía puede generar falsos positivos en los resultados de la prueba, ya que algunos compuestos se confunden con señales que hacen referencia a un posible cáncer de mama.

José Manuel Felices, doctor conocido en redes sociales como @doctorfelices, ha hablado de ello en uno de sus últimos vídeos, analizando la evidencia científica que existe al respecto y dándonos un consejo muy valioso como médico que es.

¿Por qué el desodorante puede confundir la mamografía?

El especialista admite que algunos desodorantes permanecen sobre la piel y aparecen en la radiografía: "emplean polvos de aluminio que se quedan en la piel y en la radiografía se ven como esos puntitos blancos. Mira cómo se ven las microcalcificaciones, una de las señales de alerta de un posible de cáncer de mama".

Y es cierto que el parecido es innegable, razón por la que se obliga a repetir la prueba a la paciente, generando un malestar innecesario que no se hubiese producido si no hubiese utilizado desodorantes antes de la mamografía.

Muchos técnicos preguntan a las pacientes si han utilizado desodorantes antes de acudir a la mamografía. Si es así, José Manuel Felices asegura que basta con eliminar el resto del producto con una toallita húmeda que limpia la superficie en tiempo récord.

Y para terminar de tranquilizar a la población, el doctor descarta en que haya relación entre el uso de desodorante y el cáncer de mama: "aunque se han encontrado otros problemas, especialmente cutáneos, no se ha hallado ninguna relación entre el desodorante y el cáncer".