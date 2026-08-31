Un experto en Estrategia de Seguridad advierte del peligro para Ceuta y Melilla con Trump en la Casa Blanca: “El riesgo de Marruecos es mucho mayor”

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona Xavier Torrens publicó el 30 de junio de 2025, junto al profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Luis de la Corte Ibáñez, un artículo en el que analizaba la crisis migratoria que Ceuta sufrió en 2021. Un análisis que, visto ahora, adquiere un carácter especialmente premonitorio ante la entrada de más de 72.000 personas en la ciudad autónoma el pasado mes de julio.

En declaraciones, Torrens, que además dirige el Máster en Dirección Estratégica de Seguridad de la Universidad de Barcelona, advierte de que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos puede convertirse en una "ventana de oportunidad" para que Mohamed VI avance en sus objetivos.

El experto destaca la estrecha relación que mantienen Marruecos y Estados Unidos y señala que este escenario coincide, además, con el enfrentamiento político que mantienen en sus discursos tanto Pedro Sánchez como Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. / SAMUEL CORUM / POOL / EFE

El caos entre ambos

"Se ha abierto una ventana de oportunidad que se cerrará dentro de tres años, cuando Donald Trump abandone la presidencia de Estados Unidos", insiste Torrens. El experto señala que, hasta enero de 2029, cuando tome posesión el presidente elegido en las próximas elecciones estadounidenses, "el riesgo sobre Ceuta y Melilla será mucho más elevado".

En su opinión, Estados Unidos "está facilitando la estrategia de Marruecos", tanto en cuestiones relacionadas con el Sáhara como en asuntos que afectan a Ceuta y Melilla o a otros acuerdos, ya sean de carácter militar o comercial. A su juicio, Washington permite así que Rabat utilice esta situación "de forma constante" para reforzar su posición.

Torrens recurre a dos conceptos que considera fundamentales para entender lo ocurrido en Ceuta: el "cisne negro" y el "rinoceronte gris". El primero hace referencia a la entrada masiva de personas que se produjo en la ciudad autónoma en 2021, un episodio que encajaba en la definición de un "hecho raro", con un "impacto enorme" y cuyas causas comenzaron a analizarse después de que sucediera, ya que nadie esperaba entonces que pudiera producirse algo así.

La situación cambia cuando ese escenario deja de ser imprevisible. Si vuelve a repetirse, explica Torrens, ya no puede considerarse un "cisne negro", sino un "rinoceronte gris", una amenaza que puede identificarse con antelación y cuya posibilidad de producirse ya es conocida.

A partir del análisis de lo ocurrido en 2021 y de los precedentes de Marruecos, los investigadores llegaron a una conclusión que consideran especialmente relevante. Entre esos antecedentes destaca la Marcha Verde del 6 de noviembre de 1975, cuando Hassan II movilizó a miles de personas hacia el Sáhara Occidental. Para Torrens, Mohamed VI podría estar tomando aquel episodio como referencia y apostando por una estrategia alejada de una guerra convencional.