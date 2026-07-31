Un experto en electrodomésticos avisa sobre el aire acondicionado: "Lo único que conseguirás bajando la temperatura al mínimo es aumentar el consumo eléctrico"

Desde este miércoles, Cataluña se encuentra en la cuarta ola de calor extremo del verano. Según apunta 'El Periódico', "el área de Barcelona registra la máxima más alta de toda España en un jueves donde más de la mitad del país ha superado los 35 °C". La cifra más alta del día tuvo lugar en Sant Julià de Vilatorta, con máximas de 42,6 °C en los termómetros.

En este contexto de calidez, el aire acondicionado se ha convertido en uno de los mayores aliados para combatir las altas temperaturas. No obstante, los expertos resaltan la importancia de utilizar estos dispositivos correctamente. Desde la tienda de electrodomésticos Hnos. Pérez (@hnosperez.com) han compartido un vídeo en TikTok explican uno de los errores más frecuentes entre los usuarios.

Equipos de aire acondicionado en una vivienda particular. / Agencias

"¿Sigues poniendo el aire acondicionado a 18 °C pensando que así enfría antes? Es uno de los errores más comunes", anuncia la publicación. Al contrario de lo que podría parecer, el aire acondicionado no enfría más rápido por bajar la temperatura del dispositivo al mínimo.

"Lo único que conseguirás es que funcione durante más tiempo y, en muchos casos, aumente el consumo eléctrico", advierten desde el negocio. Según los expertos, bajar hasta los 18 °C hace que el compresor tenga que trabajar más tiempo, consumiendo más energía para alcanzar una temperatura que tampoco está acelerando el proceso de enfriamiento.

Una persona enciende un aire acondicionado. / Europa Press

El funcionamiento prologando de esta temperatura puede acelerar el desgaste del equipo del aire acondicionado. Además, "enfriar por exceso puede provocar diferencias de temperatura bruscas al salir al exterior, afectando al confort y a la salud". En su lugar, los divulgadores recomiendan mantener el termostato "entre 24 °C y 26 °C en interiores durante el día".

De hecho, en ausencia de personas o por la noche, la tienda citada aconseja "subir la temperatura unos grados o usar modos de ahorro" para reducir el consumo eléctrico. Para enfriar de manera eficiente, Hnos. Pérez sugiere programar el termostato para mantener unas temperaturas estables.

También puedes utilizar ventiladores para mejorar la sensación térmica. En este aspecto, es importante hacer un buen mantenimiento de los filtros del aparato. Asimismo, el creador de contenido propone "sellar puertas y ventanas, y usar cortinas o persianas para bloquear el sol directo".

Por último, la cuenta mencionada sugiere evitar generar calor dentro de casa y apagar las luces o dispositivos que no se estén utilizando. Para ahorrar en la factura de consumo y alargar la vida útil del equipo, puedes evitar los ajustes extremos para reducir su tiempo de funcionamiento.