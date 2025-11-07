El experto economista, Gonzalo Bernardos, advierte sobre el futuro de las pensiones: ¨Son generosas¨

Gonzalo Bernardos es conocido por hablar sin tapujos sobre ciertos temas que han ido generando un gran debate en la sociedad española desde hace un buen puñado de años.

Y, precisamente, uno de los últimos temas que ha querido tocar tiene que ver con cómo evolucionarán las pensiones, asegurando que en España son ¨generosas¨.

En este mismo sentido, en una de sus últimas publicaciones resaltaba una contradicción evidente: en España, los sueldos son más bajos que en otros países de Europa, pero las pensiones son más altas.

De esta manera, Gonzalo Bernardos especificaba que poco a poco el actual sistema de pensiones en España sera mas dificil de mantener. Sobre todo, fruto del envejecimiento de nuestra población.

Relacionado con esto último, el experto economista se planteaba que la brecha entre la que los trabajadores cotizan en su vida laboral y lo que cobran luego se cubre a través del dinero público.

De esta manera y teniendo en cuenta que cada vez habrá más gente accediendo a las pensiones de jubilación, Bernardos planteó la principal problemática de este sistema en la última emisión de ¨La Sexta Noche¨.

Si cada vez hay que invertir más dinero en las pensiones, ¿será capaz el estado de cubrir una brecha cada vez mayor con respecto a los salarios?

En este mismo sentido, la duda que planea Gonzalo Bernardos queda en el aire y solo el tiempo dirá cómo se gestiona un sistema al que muchos ven ciertas lagunas insalvables.