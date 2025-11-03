Economía
El experto en economía José María Camarero, sobre pedir un aumento de sueldo: Cuándo hacerlo y qué decirle a la empresa
El especialista revela cómo reclamar un mejor sueldo a los superiores y qué 'red flags' evitar si se quiere conseguir el objetivo
Cuántos trabajadores hay en España que están descontentos con el sueldo que perciben a final de mes y consideran que su trabajo debería recompensarse con unos incentivos económicos más altos. El salario medio se sitúa en los 27.552 euros brutos anuales en 12 pagas y los indicadores apuntan a que en el último año han ganado un 1% de poder adquisitivo, una minucia en comparación con la tendencia general de los últimos tiempos.
Por eso, muchos asalariados se preguntan de qué forma podrían conseguir que el total a percibir a final de mes aumente ni que sea un poco para situarse más cercano al coste real de la vida en nuestro país, con una cesta de la compra por las nubes y una vivienda que en poco tiempo solo se podrá conseguir si cuentas con un sueldo con una empresa en el extranjero o por herencias, prácticamente.
Cuándo, cuánto y cómo pedir un aumento salarial
Por utópico que parezca, existen empresas que sí que responden a las peticiones de sus trabajadores y están dispuestas a dar el paso de aumentar el sueldo siempre que consideren oportuna la petición. Sin embargo, el periodista experto en economía, José María Camarero, apunta a que existen ciertos momentos del año que son más propicios para hacerlo.
"La segunda quincena de octubre porque es el momento en el que las empresas están preparando sus presupuestos para el año que viene", apuntaba en una intervención a 'Las mañanas de Kiss FM'. Aunque ya han pasado unos días desde ese 'momento ideal', todavía se puede probar suerte y sigue siendo un buen momento para intentar que el neto a final de año sea un poco mejor para el trabajador.
Otro de los factores que indica el economista es cuánto más debe pedirse a la empresa, pues con una petición demasiado exagerada lo más fácil es que se reciba la negativa de la compañía: "Lo mejor es no ir con una cifra concreta", asegura Camarero.
Lo mejor, apunta el experto, es pedir "entre un 2 y un 5%" o, como mucho, entre "un 5 y un 10%". Más allá de porcentajes, lo que no hay que hacer nunca en una situación así es ir 'crecidito': "No usar un tono agresivo. Que no parezca un ultimátum, por favor, que se te puede volver en contra", indica como primer aspecto a tener en cuenta.
En segundo lugar, recomienda "no compararte con otros compañeros", y en el tercero, "tampoco alegar razones personales", pues es mejor pedirlo "por el trabajo que has hecho, el que vas a hacer o cómo has evolucionado".
Finalmente, recomienda no poner prisas y pedir una subida de sueldo instantánea: "Puedes plantearlo a principios de noviembre, pero puede ser para enero o dentro de dos meses, tres meses", recalca Camarero.
Está claro, sin embargo, que hacer caso de estas estrategias no asegura una subida del sueldo, pero si se quiere tener alguna oportunidad, por pequeña que sea, se conseguirá siguiendo la estrategia que revela el economista. Ahora solo queda probar suerte y presentarse ante el superior con seguridad para pedir cobrar más dinero a final de mes.
