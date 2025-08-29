Un experto en derecho laboral lo confirma: esto puede evitar que pierdas hasta 40.000 euros

Aunque es muy habitual, firmar documentos sin fijarnos en la letra pequeña o dejar pasar ciertos trámites laborales pueden ser acciones que te cuesten muy caro. Miguel Benito, abogado especializado en derecho laboral, se ha hecho viral en su cuenta de TikTok por advertir que desconocer los plazos legales para presentar reclamaciones puede significar la pérdida de mucho dinero.

Sin ir más lejos, el letrado cuenta una pequeña anécdota muy ilustrativa: "uno de mis clientes llegó a perder más de 40.000 euros por presentar una reclamación fuera de tiempo", un dato que muchos trabajadores desconocen, por cierto.

El abogado señala que el secreto está en conocer cuáles son los plazos legales para reclamar: "no informarse a tiempo le costó a nuestro cliente mucho dinero. Por ejemplo, si eres despedido, solo tienes 20 días laborales para impugnar tu decisión", apunta.

Un detalle importantísimo y desconocido para la mayoría es que en el ámbito laboral los plazos no se detienen en agosto: "aunque parezca que agosto no cuenta, sigue siendo un mes hábil y los días suman en estos plazos para reclamar".

Es decir, si te despiden nada más empezar las vacaciones y vuelves y quieres impugnar, es posible que se haya pasado el plazo sin apenas darte cuenta.

#despido #plazolegal #reclamaciones #empleadoinformado #consultalaboral #asesoríajurídica #trabajadores #derechostrabajador #abogados #abogadosespana #abogadoslaborales #abogadosonline ♬ sonido original - Empleado Informado @empleado_informado No saber esta ley le ha costado a nuestro cliente unos 40.000 euros. Una de las bases del Derecho es clara: 🔸 Toda reclamación está sujeta a un plazo legal. Por ejemplo: 📅 Si te han despedido, solo tienes 20 días laborables para reclamar. Y ojo con esto: 📌 En el ámbito laboral, agosto es un mes hábil. Los plazos siguen contando, a diferencia de otras ramas del derecho. Pues bien: En septiembre del año pasado me escribió un cliente que había sido despedido en julio. Y me tocó darle una noticia muy dura: 👉 Su caso estaba perdido antes de empezar. Porque se le había pasado el plazo para reclamar. A veces la diferencia entre perder o ganar 40.000 euros es tan simple como conocer tus derechos a tiempo. Si no quieres que te pase, ya sabes dónde estamos. 📲 Para consultas legales puedes escribirnos por WhatsApp al 611 50 52 40. #derecholaboral

¿Y cuáles son los plazos más habituales que cualquier persona debería conocer, en especial si se encuentra trabajando en estos momentos?

20 días hábiles en casos de impugnación de despido, rechazo a modificaciones sustanciales del contrato, impugnación se sanciones y vacaciones impuestas por el empleador.

en casos de impugnación de despido, rechazo a modificaciones sustanciales del contrato, impugnación se sanciones y vacaciones impuestas por el empleador. 1 año en reclamaciones de salarios, casos de acoso laboral, indemnizaciones por accidentes laboales, reclamaciones tras finalizar el contrato (finiquito).

De esta forma, no ignores nunca estos plazos porque puedes estar perdiendo tus derechos y mucho dinero sin saberlo.