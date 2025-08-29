ECONOMÍA
Un experto en derecho laboral lo confirma: esto puede evitar que pierdas hasta 40.000 euros
Miguel Benito se ha hecho viral en TikTok por compartir esta anécdota
Aunque es muy habitual, firmar documentos sin fijarnos en la letra pequeña o dejar pasar ciertos trámites laborales pueden ser acciones que te cuesten muy caro. Miguel Benito, abogado especializado en derecho laboral, se ha hecho viral en su cuenta de TikTok por advertir que desconocer los plazos legales para presentar reclamaciones puede significar la pérdida de mucho dinero.
Sin ir más lejos, el letrado cuenta una pequeña anécdota muy ilustrativa: "uno de mis clientes llegó a perder más de 40.000 euros por presentar una reclamación fuera de tiempo", un dato que muchos trabajadores desconocen, por cierto.
El abogado señala que el secreto está en conocer cuáles son los plazos legales para reclamar: "no informarse a tiempo le costó a nuestro cliente mucho dinero. Por ejemplo, si eres despedido, solo tienes 20 días laborales para impugnar tu decisión", apunta.
Un detalle importantísimo y desconocido para la mayoría es que en el ámbito laboral los plazos no se detienen en agosto: "aunque parezca que agosto no cuenta, sigue siendo un mes hábil y los días suman en estos plazos para reclamar".
Es decir, si te despiden nada más empezar las vacaciones y vuelves y quieres impugnar, es posible que se haya pasado el plazo sin apenas darte cuenta.
¿Y cuáles son los plazos más habituales que cualquier persona debería conocer, en especial si se encuentra trabajando en estos momentos?
- 20 días hábiles en casos de impugnación de despido, rechazo a modificaciones sustanciales del contrato, impugnación se sanciones y vacaciones impuestas por el empleador.
- 1 año en reclamaciones de salarios, casos de acoso laboral, indemnizaciones por accidentes laboales, reclamaciones tras finalizar el contrato (finiquito).
De esta forma, no ignores nunca estos plazos porque puedes estar perdiendo tus derechos y mucho dinero sin saberlo.
