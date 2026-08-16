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Un experto en aire acondicionado responde: "No dejes la climatización apagada todo el día para llegar a casa y ponerla a 16º C"

¿Es mejor dejar la máquina encendida o bajar al máximo la temperatura cuando llegamos sofocados a casa? La respuesta es mucho más contundente de lo que esperas

Los expertos recomiendan no caer en la tentación de poner el aire acondicionado al mínimo en pleno sofoco.

Los expertos recomiendan no caer en la tentación de poner el aire acondicionado al mínimo en pleno sofoco. / SPORT

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Pol Langa

Pol Langa

El verano de 2026 está siendo protagonista por el calor extremo que está llegando a prácticamente toda España. Los termómetros que marcan temperaturas superiores a los 40º C han dejado de ser exclusivos del sur del país y se han extendido por toda la geografía, obligando a las personas a resguardarse en refugios climáticos durante las horas de día.

A veces, estos se encuentran en un paseo por la tarde por un centro comercial, otras veces son las playas y piscinas, y en muchas ocasiones, terminamos buscado la tranquilidad de casa, quien tiene el privilegio de tener aire acondicionado.

Ourense piscina piscinas Oira calor

Las piscinas se han convertido en grandes aliadas de los españoles en verano. / Iñaki Osorio / FDV

Sin embargo, en estas fechas es fácil que la factura de la luz suba precisamente por el uso continuo de la climatización. Por eso, los expertos en este tema se convierten en prácticamente gurús del ahorro energético y son personal autorizado para responder a la pregunta de cada verano, ¿es mejor dejar el aire puesto o ponerlo muy potente al llegar a casa?

Las prisas no son buenas consejeras

Alejandro Hellín es un buen conocedor del funcionamiento de estos aparatos tan necesarios en el verano español actual y habló sobre el tema en el pódcast 'Sector Oficios'. Apunta que euro por euro, sale más a cuenta instalar una máquina de conductos que poner tres aparatos de aire acondicionado repartidos por el hogar, ya que homogeneiza el reparto térmico.

El aire acondicionado tiene sus pros y contras

La máquina de conductos acaba saliendo más a cuenta que los aparatos de aire acondicionado. / FREEPIK

A la 'pregunta del millón', el especialista tiene muy claro que nunca debemos poner la máquina a tope cuando llegamos sofocados de calor si no queremos sobreexplotarla y sobrepagar en la factura: "Hay que dejar que la máquina trabaje en condiciones. No puedes dejarla apagada y llegar a casa y ponerla a 16 °C porque hace mucho calor", señala.

El motivo es que no funciona así y por más prisa que tengamos para enfriar la casa, lo cierto es que no iremos más rápido por poner el aparato al mínimo. Tan solo conseguiremos que el compresor tenga que trabajar de más y terminaremos pagando más sin notar ese alivio de temperatura instantáneo que se busca.

Por lo tanto, lo recomendable es mantener el aire acondicionado a una temperatura constante, 26º C según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, y en continuo funcionamiento. De hecho, Hellín se pone a sí mismo como ejemplo: "Mi máquina está en marcha desde la una del mediodía hasta las cinco y media de la mañana, que me voy a trabajar. Tengo ese periodo en el que lo apago para ventilar, pero luego vuelvo a encenderla", comenta, además de señalar que no paga una barbaridad por ello.

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Finalmente, destaca precisamente que también es importante renovar el aire del espacio, aunque hay que saber cuándo hacerlo: nunca durante las horas centrales de calor, sino que se debe esperar hasta la noche, cuando la temperatura baje, así como a primera hora del día, cuando todavía no ha subido al máximo.

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