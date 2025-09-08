Este experto aclara cuál es el mejor coche deportivo que puedes comprar en España en 2025

¿Estás pensando en comprar tu primer coche deportivo en 2025? Entonces tienes que leer lo que dice el mecánico y divulgador especializado Juanjo Jiménez, experto que lo tiene claro: el Abarth 595 Competizione es una de las mejores opciones que puedes encontrar en el mercado español.

Si te preguntas por qué lo recomienda el experto, "de todo corazón", como dice él, es principalmente por su carácter, deportividad y prestaciones ajustadas a un formato compacto.

Jiménez explica que este modelo parte del motor 1.4 de Fiat, al que se le ha añadido un turbo y mejoras en colectores de admisión y escape. Esto es lo que permite alcanzar los 180 CV de potencia, ofreciendo sensaciones propias de un deportivo, sin necesidad de renunciar a la fiabilidad mecánica de un bloque atmosférico adaptado.

Entre otros detalles muy destacados, el Abarth 595 Competizione cuenta con frenos Brembo de cuatro pistones y discos ventilados, así como neumáticos Michelin Pilot Sport de 17 pulgadas que garantizan el mejor agarre en carretera.

Por dentro, destacan los asientos tipos bucket y un manómetro que te permite tener controlada la presión del turbo, una característica muy querida por todos aquellos que disfrutan de la conducción más deportiva.

Sin embargo, la marca italiana no se esconde y mira al futuro. Su último lanzamiento, el Abarth 500e, es un modelo 100% eléctrico con 155 CV de potencia, tracción delantera y cambio automático. Con un precio de saluda de 35.875 euros, ofrece hasta 360 kilómetros de autonomía en ciudad y 265 km en ciclo combinado.

Dos propuestas similares y con características diferentes que se convierten en los principales pilares de Abarth en el sector automovilístico a nivel mundial.