Soy experta psicóloga y esto es lo que dice de ti que tengas el armario lleno de ropa que no usas

Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad en la que se nos incita a consumir de manera diaria todo tipo de productos, es bastante probable que acabemos adquiriendo varios de ellos que no utilizamos con la frecuencia suficiente como para sacarles el máximo partido posible.

Algo que se ve reflejado a la perfección en el armario de muchas personas que terminan comprando mucha más ropa de la que necesitan y, sobre todo, no deshaciéndose de aquellas que hace tiempo que no utilizan. Pues bien; según Emma Kenny, experta psicóloga, esto tiene un significado bastante concreto.

Al parecer, tener el armario repleto de ropa que ya no usas es un indicativo de que quieres mantener una conexión con eventos del pasado que fueron importantes para ti, dado que el cerebro siempre busca la manera de volver a aquellos acontecimientos en los que obtuvo sensaciones positivas de alguna manera.

Esto puede implicar, además, una forma de estar evitando el presente de manera inconsciente, por lo que un buen paso para comenzar a enfrentarte a él sería actualizar tu armario y aprender a desapegarte de aquellas prendas que ya no usas y que, por algún motivo, no has tenido tiempo de tirar todavía.