Una experta nutricionista explica cuáles son las frutas más grasas

Desde hace ya varios años, la nutrición se ha convertido en el foco de atención de millones de personas. "Somos lo que comemos" es una de las frases que más se ha escuchado decir a mucha gente que se ha preocupado por la alimentación, siendo consciente de que es algo que nos afecta a nuestro cuerpo física y mentalmente de forma directa. De esta forma, han intentado implementar una dieta más equilibrada a su alimentación, empezando por incluir más frutas y verduras.

Pero por supuesto, hay diferentes tipos de frutas, y algunas tienen más grasas que otras. Marta Verona, una experta nutricionista, ha aprovechado para contar cuáles son las más grasas. Eso sí, siempre sin olvidar que la ingesta de fruta es esencial: "Un kiwi, por ejemplo, te da toda la vitamina C que necesitas en un día", ejemplificó. Pero concretamente, habló de dos que contenían más grasas, siendo estas el aguacate y las aceitunas.

Las aceitunas destacan por tener un alto porcentaje de agua y entre un 15 y un 25% de grasa que aporta su valor calórico. Sin embargo, son grasas saludables, pues el 70% de las que contiene son de tipo monoinsaturado, destacando el ácido oleico, que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y reducir el colesterol LDL y elevar el colesterol HDL (que son malo y bueno, respectivamente).

Por su parte, el aguacate también es rico en grasas monoinsaturadas, y pobre en azúcares, por lo que es un alimento muy saludable e ideal. Un aguacate mediano (de unos 250 – 300 gramos) aporta entre 220-280 kilocalorías, y la mayoría de las mismas son procedentes de grasas saludables y de la propia fibra, por lo que es una grandísima opción para incluirla en una dieta.