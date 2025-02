Una experta en lectura de labios se pronuncia sobre lo que dijo Rubiales a Jenni Hermoso antes de darle el beso: "Es verdad que..."

Luis Rubiales se enfrenta a una petición de dos años y seis meses de cárcel por delitos de agresión sexual y coacciones tras dar un beso a Jennifer Hermoso en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

El caso se encuentra en juicio, y quedan pocos días para que este termine. Este jueves acogerá los informes de dos acusaciones, incluida la que ejerce el abogado de la jugadora Jenni Hermoso, y de las defensas del expresidente de la Federación Española de Fútbol y de los otros tres exdirectivos acusados.

La semana pasada en el juicio, la futbolista de la Selección Española aseguró que "fueron milésimas de segundo" y que sintió que estaba "fuera de contexto totalmente, sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre ni debe ocurrir en ningún ámbito laboral".

El expresidente de la RFEF admitió que se equivocó, pero que hubo consentimiento: "Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer pues le pregunté 'puedo darte un besito' y me dijo: vale. Eso es lo que ocurrió (...) Fue simultáneo, la pregunta, la respuesta y posteriormente vino el beso. Fue algo espontáneo, como ella declaró después del partido (...) En ese momento tenía que haber tenido la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional, pero de ahí a que haya un delito, como usted dice, eso para nada".

David Morillo, presidente de la Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia (ASOGRA), aseguró en el juicio que Rubiales le hizo una pregunta antes de besar a Hermoso: "Vi el movimiento de los labios del Señor Rubiales. Duró dos segundos la imagen que analizamos. Decía: '¿Te puedo dar un besito?' No tengo margen de duda de que esas fueron sus palabras. Lo he visto varias veces y me ratifico. Lo tengo claro".

Sin embargo, el perito reconoció que solamente analizó un vídeo en el que no se aprecia si la futbolista llegó a hablar, pero aseguró que es capaz de distinguir entre las palabras "besito, piquito, bonito y poquito". Tras esto, la teniente fiscal, Marta Durántez, impugnó la prueba pericial al considerar que carecía de validez.

Marta Olmos, logopeda especializada en lectura labial y comunicación para personas con pérdida auditiva, explicó en 'La Tarde' de la Cope que el peritaje no es correcto, ya que es muy difícil descifrarlo con exactitud: "Es una técnica que tienes que interpretar visualmente los movimientos de labios, la cara y la lengua, pero también existe un contexto, una gesticulación más allá del movimiento labial".

La experta aseguró que, "nunca es a ciencia cierta, pero se puede intuir el 'dame un piquito' o 'dame un besito', y se pueden confundir, ya que la b y la p son bilabiales (...) Al final es igual. Sí que es verdad que puede decir una palabra u otra".