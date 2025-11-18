Una experta en finanzas revela cómo ahorrar más de 400 euros al mes con un truco infalible

Uno de los principales motivos de preocupación para los españoles en la actualidad es la inflación y el aumento descontrolado de los precios. El coste de la vida sigue subiendo, lo que ha generado una gran presión económica sobre las familias, haciendo casi imposible ahorrar algo de dinero cada mes.

Desde hace unos años, las redes sociales juegan un papel crucial, proporcionando consejos y trucos para optimizar los gastos.

Un ejemplo de ello es el usuario de TikTok @solucionamideuda, quien ha compartido una interesante estrategia para ahorrar dinero: "Ahorra 465 euros al mes con esta tabla de ahorro mensual".

La asesora financiera explica cómo funciona esta tabla: se trata de asignar una cantidad específica de dinero a cada día del mes. El día 1 ahorras 1 euro, el día 2 ahorras 2 euros, y así sucesivamente, hasta llegar al día 30, donde ahorrarías 30 euros.

Este método es sencillo y, según los expertos, bastante efectivo. Además, desde la cuenta aseguran que, con disciplina, se puede lograr el objetivo de ahorro sin complicaciones.

La asesora también destaca la flexibilidad del sistema, permitiendo adaptarlo a las necesidades de cada persona. "Si lo prefieres, puedes empezar ahorrando con cantidades más grandes y dejar a final de mes, cantidades más pequeñas.

Además, esta estrategia se puede combinar con otros hábitos financieros saludables, como revisar los gastos innecesarios, buscar descuentos en productos esenciales o incluso aprovechar ofertas especiales, lo que ayudaría a mejorar aún más el ahorro mensual.