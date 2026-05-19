Una experta desvela el desayuno mediterráneo más saludable: "Es adecuado para todo tipo de personas"

El desayuno es la parte más importante del día, aunque muchos no se lo tomen tan enserio. El principal motivo es que rompe el ayuno nocturno, lo que proporciona la energía y los nutrientes suficientes para afrontar el día, activar el metabolismo y mejorar el rendimiento, tanto a nivel físico como mental. Sin embargo, siempre existe la duda sobre qué hay que desayunar.

El desayuno perfecto

Ana Laja, nutricionista y experta en bienestar, compartió recientemente una propuesta de desayuno saludable que, según explica, combina nutrientes esenciales y sabores naturales para empezar la jornada de manera adecuada.

La opción recomendada consiste en una tostada acompañada de queso fresco, higos y nueces. El pan tostado proporciona carbohidratos que sirven como fuente principal de energía. Los especialistas aconsejan escoger pan integral o artesanal, ya que las variedades industriales elaboradas con harinas refinadas suelen digerirse más rápido y pueden provocar aumentos bruscos de glucosa.

El queso fresco cumple una función importante dentro de este desayuno, debido a que aporta proteínas y calcio. Estos nutrientes ayudan a fortalecer músculos y huesos, además de ofrecer una sensación de saciedad más prolongada. Al tratarse de un queso menos curado, también resulta más ligero y fácil de digerir.

Tostada acompañada de queso fresco, higos y nueces / SPORT.es

Por otro lado, los higos añaden fibra, antioxidantes y minerales como el potasio. Además de sus propiedades nutricionales, brindan un dulzor natural que permite reducir el consumo de productos azucarados en el desayuno, algo muy común en muchos hábitos alimenticios actuales.

La importancia de las nueces

Las nueces completan esta combinación gracias a su contenido en grasas saludables, especialmente omega-3, así como pequeñas cantidades de proteína vegetal. Este alimento contribuye a mantener la energía y ayuda a controlar el apetito durante más tiempo.

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No obstante, los beneficios de un desayuno equilibrado solo se mantienen si van acompañados de un estilo de vida saludable. Mantener actividad física frecuente y reducir el consumo de ultraprocesados ricos en azúcares, grasas saturadas y sodio es fundamental para cuidar la salud de manera integral.