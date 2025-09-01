Una experta lo confirma: se puede estar enamorado de varias personas a la vez

Durante los últimos años, las relaciones han cambiado mucho. Si bien la monogamia sigue siendo lo habitual, cada vez más personas apuestan por otros modelos de relación como la poligamia, en la que una persona se enamora de varias al mismo tiempo, o bien puede mantener relaciones sexuales con varias sin muchos problemas.

Si hablamos de amor, el debate está servido: ¿es posible enamorarnos de varias personas al mismo tiempo? Inés Bárcenas, psicóloga especializada en relaciones, intenta responder a esta pregunta de forma científica y sus palabras te sorprenderán:

"Estar enamorado de varias personas a la vez es perfectamente posible", asegura la experta. "Incluso momentos en los que yo ya llevo mucho tiempo con mi pareja, estoy en una fase de amor mucho más consolidado, pero claro, menos dopaminérgico. Y de repente aparece alguien que me activa la oxitocina, la dopamina, la serotonina de forma extrema. Entonces, claro, estoy enamorado de dos personas a la vez".

La psicóloga ha hablado largo y tendido acerca de esta cuestión y podemos ver el resultado de la charla en la cuenta de TikTok e Instagram de @albertochaosr: para ella, lo más complicado es mantener en el tiempo esta forma de amar.

Según su propia experiencia, "el poliamor, quizá en una edad es muy temprana, instituto, en la universidad, casi todos hemos sido medio poliamorosos y todo tiene sus fases". Se refiere a esas primeras fases en las que vamos conociendo a personas hasta dar con la más indicada.

Sin embargo, Inés Bárcenas cree que el poliamor no es tan sostenible cuando somos adultos: "en el momento en el que sucede algo, algún tipo de dificultad o algo muy bueno también, ¿con quién vas a compartirlo? Crear eso y fomentar eso, no sé cuántas personas a la vez, lo siento mucho, no es posible"