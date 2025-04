Soy experta en combustibles y estas son las diferencias entre las gasolineras caras y las 'low cost'

El precio de la gasolina y el diésel en España ha vivido un proceso de inestabilización. Tras unos precios desorbitados, según datos publicados esta semana por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), el precio medio de la gasolina está un 2,93% más barato que a principios de año.

Los precios del carburante varían constantemente y según de la distribuidora de la que provenga, ya que será la calidad de aditivo la que hará cambiar el coste. Debido al encarecimiento de la gasolina, no es de extrañar que los conductores buscaran trucos para ahorrar lo máximo posible.

Hay muchos tipos de gasolina, aunque la mayoría opta por la opción más económica. Siempre se ha comentado que repostar en gasolineras 'lowcost' es malo para el motor, pero ahora, Isabel Muramunt, una de las responsables comerciales de la empresa Petromiralles, ha explicado en una entrevista para el pódcast 'Rutas de éxito' si existe alguna diferencia entre los carburantes.

La experta ha asegurado que el producto básico es el mismo, ya que "el gasoil viene todo del mismo sitio", pero que hay algunas diferencias entre estos combustibles.

La primera de ellas es "un tema de imagen". Muramunt ha apuntado que las gasolineras más caras buscan "un tipo de público que lo separas por el precio".

La segunda es el tema de aditivos, y es que la experta en combustibles ha afirmado que las estaciones de servicio de mayor coste normalmente cuidan la gasolina con aditivos, mientras que las más económicas venden el mismo producto, pero básico: "Que es correcto".

Además, Isabel ha explicado que las estaciones de servicios caras se suelen encontrar cerca de autopistas y autovías, mientras que las 'low-cost' se sitúan, normalmente, en polígonos industriales o en ciudades.

Además, las gasolineras de mayor coste suelen tener "muchos puntos de venta, tienen servicios alternativos y personal en pista". En cambio, hay muchas de las más baratas que no están preparadas para camiones: "No tienen surtidores de gran caudal".