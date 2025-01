Una experta en ahorro revela sus 5 trucos para ahorrar la mitad del sueldo

En una España en la que la inflación está provocando que los precios de absolutamente todo sean cada vez más altos pero que los salarios no suban al mismo ritmo, la vida se está volviendo muy complicada para cada vez más y más personas. Por ello, ya se buscan con mucha frecuencia métodos para ahorrar la máxima cantidad de dinero posible.

Una creadora de contenido llamada María Lafuente ha compartido un vídeo en Tiktok que se ha hecho bastante viral. La chica es experta en finanzas y asegura que muchos dicen que apenas pueden ahorrar, pero que ella lleva ahorrando desde hace años casi el 50% de su salario gracias a 5 claves que sigue desde que empezó.

El primer consejo puede sonar bastante obvio, pero también es algo de lo que peca mucha gente; señala que la mejor forma de ahorrar es no comprar algo que no se necesita. “Si compras unas zapatillas por 60 euros que antes costaban 100, no estás ahorrando 40 euros, sino gastando 60 en algo que no era necesario”.

También indica que no hace falta gastarse 1.000 euros en un móvil si no es indispensable para alguna actividad como tu trabajo cuando uno de 200 euros cumple la misma función. Además, habla de evitar los "gastos hormiga", que son pequeños gastos en cafés, cervezas y comidas fuera de la casa que se amontonan y acaban suponiendo un gran dinero. Otra fora de ahorrar más dinero es diversificar las fuentes de ingresos, aunque sea en pequeñas cantidades. Y el último consejo es dejar a un lado la pereza: “Trabajar dos horas para pagarte tu Glovo no es un buen negocio. Cocinar no solo es más barato, sino también más saludable”.