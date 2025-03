'Expats' y turistas muestran su frustración con el tiempo en España y los locales se burlan: "Si no quieren lluvia, ya se pueden ir"

España es uno de los países de Europa con mejor clima, pues se estima que hay unos 300 días de Sol a lo largo del año. Los datos contrastan, y mucho, con el clima en otras partes del continente. En Inglaterra, por ejemplo, la cifra se limita a la mitad, con 154 días de Sol en el mismo lapso de tiempo.

Por eso, los turistas europeos deciden viajar a Barcelona para escapar del clima gris de su país de origen, mientras que los 'expats' ven en la capital catalana la ubicación perfecta para establecer su lugar de residencia, gracias a unos sueldos mucho más altos que los de España.

Sin embargo, las continuas borrascas que están azotando la Península Ibérica durante las últimas semanas están provocando que estos extranjeros empiecen a perder la paciencia, pues no pueden disfrutar del clima que se esperaban y la meteorología les puede recordar demasiado a lo que ya pueden vivir en sus países.

Pese a que es cierto que están siendo unas fechas especialmente lluviosas, también hay que tener en cuenta que justo entramos en la primavera, la estación más imprevisible por los habituales cambios de tiempo que descolocan incluso a los meteorólogos con chubascos espontáneos de pocos minutos de duración y que pueden hacer bajar las temperaturas.

Por ejemplo, una usuaria de TikTok se queja de "la mierda de tiempo que hace" mientras expresa sus ganas que regrese el buen tiempo: "Echo de menos el Sol", resalta. Otro, comenta que no es el tiempo de tiempo que se esperaba cuando llegó a la ciudad: "Definitivamente, esta no es la Barcelona en la que me apunté", recela del clima mientras enseña la situación en el centro de la capital.

Mientras, los autóctonos descubren este tipo de contenido en las redes sociales y recelan de las quejas de quienes llegan de fuera: "Gente que llega pensando que esto es un parque temático destinado a que se pongan como gambas, servirles café y tostadas con aguacate y que ignoran qué es la lengua catalana", escribe uno de los más indignados, que remata su mensaje contundentemente, pidiéndoles que "si no quieren lluvia, ya se pueden ir".

En Málaga también hay quejas

Algo similar pasa en otros puntos de España donde suele predominar el Sol y que estos días están viendo como la lluvia impera. Es el caso de Málaga, donde la gente del lugar también se ha quejado del mismo tipo de comentarios que en Barcelona: "Puede que te parezca la peor persona del mundo por lo que voy a decir, pero es que no me arrepiento ni una mijita... Estoy 'living' con todos los guiris que están llegando a Málaga y se están encontrando el tiempo hecho un gurruño", comenta el usuario @lajotaroja.

Por eso, ha pedido a sus vecinos que cada vez que vean un vídeo de quejas en las redes les dejen un comentario avisando de que "esto es siempre así, es mentira lo que sale en la tele y lo que suben en redes sociales y que realmente todo el día está lloviendo", para evitar la masificación de algunas zonas de la ciudad, aunque sea durante los días lluviosos.