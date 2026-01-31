FAMOSOS
Las exparejas de Risto Mejide arremeten contra él: "No idealicen nunca a nadie"
Natalia Almarcha y Merche Torre han hecho uso de sus redes sociales para reflexionar sobre un destinatario en común evidente
En las últimas horas, se ha dado a conocer que Risto Mejide, el presentador de televisión español, vuelve a estar soltero, lo que ha creado un objetivo común para dos de sus anteriores relaciones: Merche Torre y Natalia Almarcha.
A través de sus redes sociales, ambas han decidido compartir sentidos mensajes sobre la figura que las une como exparejas, criticando fuertemente la manera en que se relaciona con las demás personas.
Específicamente, ha sido Almarcha quien ha dado el primer paso, compartiendo un mensaje en Threads en donde se desahogó con una dirección bastante clara: "El problema no radica en victimizarse con que todas tus exs son malas (y más aún cuando todos vemos lo contrario). El problema no está en ellas. Sino en ti".
"Seguirás teniendo relaciones nocivas mientras continúes tratando a tus próximas relaciones con esa superioridad y desprecio. Y por supuesto, la duración de cada una de ellas dependerá de la capacidad de aguante y el amor propio que se tengan estas chicas", prosiguió.
A razón de esta publicación, Torre decidió sumarse al mensaje y no solo compartirlo por medio de sus historias de Instagram, sino que continuó compartiendo su propia experiencia: "No idealicen nunca a nadie. Donde realmente se conoce a las personas no es en los inicios, ni en los viajes, ni en los agasajos, ni en los momentos bonitos".
"Es en la convivencia, en las conversaciones, en cómo hacen sentir a la gente y en cómo se comportan contigo cuando te ven vulnerable. Y eso dice más de ellos que de ti. No se puede modificar la conducta de quien no ve ningún fallo en ella", añadió su más reciente excompañera.
Después, agregó: "Podría estar hablando hasta mañana, pero por respeto, solo me limitaré a dar las gracias a todo su entorno que, por el contrario, en estos 5 meses han sido encantadores, divertidos, simpáticos, humildes, amables, cercanos, sensibles y unas grandes personas. He intentado adaptarme, he querido a esta persona y ojalá hubiera funcionado, pero también me quiero a mí".
Últimamente, sentencia: “Y gracias, también, por cada mensaje que me está llegando preguntando cómo estoy. Empatía señores, hace falta a más de uno, y mucha. He estado mejor, pero que todos los males sean estos. Estoy soltera. Pero no sola".
- Desenmascaran a Rosalía por su disco 'LUX': "Estoy avergonzada"
- David Jiménez, experto en derecho de sucesiones: 'Las donaciones de padres a hijos pueden salir muy caras
- Santiago Segura toma una medida drástica con el estreno de 'Torrente, Presidente'
- Plex, youtuber, se compra un Porsche valorado en 250.000 euros y las redes explotan
- Rosalía aparece por sorpresa en el Palau Sant Jordi: 'Significa mucho para mí
- Jorge Rey adelanta el tiempo de febrero: 'Se creará una zona de bajas presiones
- Ramon Besa, periodista, sobre Mourinho: 'S'ha oblidat que va col·laborar amb el Barça
- Un 'youtuber' viaja a China y destapa la verdad sobre el coste de las balizas V16 de la DGT: 'Las venden por 35 euros