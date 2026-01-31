Las exparejas de Risto Mejide arremeten contra él: "No idealicen nunca a nadie"

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Risto Mejide, el presentador de televisión español, vuelve a estar soltero, lo que ha creado un objetivo común para dos de sus anteriores relaciones: Merche Torre y Natalia Almarcha.

A través de sus redes sociales, ambas han decidido compartir sentidos mensajes sobre la figura que las une como exparejas, criticando fuertemente la manera en que se relaciona con las demás personas.

Específicamente, ha sido Almarcha quien ha dado el primer paso, compartiendo un mensaje en Threads en donde se desahogó con una dirección bastante clara: "El problema no radica en victimizarse con que todas tus exs son malas (y más aún cuando todos vemos lo contrario). El problema no está en ellas. Sino en ti".

Merche Torre, compartiendo el mensaje de Threads de Natalia Almarcha por una historia de Instagram / Merche Torre - Instagram

"Seguirás teniendo relaciones nocivas mientras continúes tratando a tus próximas relaciones con esa superioridad y desprecio. Y por supuesto, la duración de cada una de ellas dependerá de la capacidad de aguante y el amor propio que se tengan estas chicas", prosiguió.

A razón de esta publicación, Torre decidió sumarse al mensaje y no solo compartirlo por medio de sus historias de Instagram, sino que continuó compartiendo su propia experiencia: "No idealicen nunca a nadie. Donde realmente se conoce a las personas no es en los inicios, ni en los viajes, ni en los agasajos, ni en los momentos bonitos".

"Es en la convivencia, en las conversaciones, en cómo hacen sentir a la gente y en cómo se comportan contigo cuando te ven vulnerable. Y eso dice más de ellos que de ti. No se puede modificar la conducta de quien no ve ningún fallo en ella", añadió su más reciente excompañera.

Después, agregó: "Podría estar hablando hasta mañana, pero por respeto, solo me limitaré a dar las gracias a todo su entorno que, por el contrario, en estos 5 meses han sido encantadores, divertidos, simpáticos, humildes, amables, cercanos, sensibles y unas grandes personas. He intentado adaptarme, he querido a esta persona y ojalá hubiera funcionado, pero también me quiero a mí".

Noticias relacionadas

Últimamente, sentencia: “Y gracias, también, por cada mensaje que me está llegando preguntando cómo estoy. Empatía señores, hace falta a más de uno, y mucha. He estado mejor, pero que todos los males sean estos. Estoy soltera. Pero no sola".