Éxodo histórico en TikTok: millones de usuarios abandonan la app tras el acuerdo con Estados Unidos

Se puede decir que TikTok atraviesa en estos momentos uno de sus episodios más delicados, al menos en Estados Unidos.

Desde la firma del acuerdo que permite a la plataforma seguir operando en el país a través de una nueva empresa de capital mayoritariamente estadounidense, millones de usuarios han comenzado a abandonar la red social.

El pacto, cerrado este mismo mes, obliga a TikTok a transferir la gestión de los usuarios estadounidenses a una joint venture controlada por compañías locales. Aunque el objetivo oficial es reforzar la seguridad nacional y evitar una prohibición total de la app, la letra pequeña del acuerdo ha generado una fuerte reacción social.

Archivo - Logo de TikTok en un teléfono móvil (archivo) / Monika Skolimowska/dpa - Archivo

Las nuevas condiciones permiten recopilar y procesar datos sensibles como la ubicación precisa, información personal ampliada e incluso ciertos metadatos vinculados a menores que han hecho que una parte de la sociedad estadounidense se oponga.

A esto se suma la presencia de empresas e inversores con vínculos políticos cercanos a Donald Trump, un factor que ha disparado la preocupación sobre el posible uso político o comercial de dicha información.

En redes sociales, son miles los usuarios que han anunciado públicamente su salida de TikTok, alentando a otros a hacer lo mismo para proteger su privacidad.

Un fenómeno que se ha viralizado especialmente entre jóvenes, creadores de contenido y colectivos defensores de la privacidad digital, quienes consideran que el acuerdo sustituye un riesgo por otro aún más grave.

Expertos en tecnología y redes sociales señalan que, aunque el control estadounidense reduce la dependencia de China, no elimina los problemas estructurales relacionados con la explotación de datos.

Una sensación de pérdida de confianza que ha sido fundamental para explicar un éxodo de usuarios que no ha hecho más que comenzar y que ya se está empezando a reflejar en descensos de actividad y descargas en el mercado estadounidense.