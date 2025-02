Una exnovia de Iker Casillas desvela porque nunca se enamora: "Tan inocente"

Iker Casillas ha vuelto a estar relacionado con una nueva mujer. A finales de año se le relacionó con un posible romance con María José Suárez, pero ambos desmintieron las informaciones que habían salido publicadas. Más tarde, se le juntó con una ex de Cristiano Ronaldo: Alyson Eckmann. Y la semana pasada, 'Diez Minutos' publicó un reportaje de él con la modelo Claudia Bavel.

Una de sus exparejas, Ruth Sanz, desveló en el programa 'Y ahora Sonsoles' cómo es el exjugador del Real Madrid en su ámbito más privado. Sin embargo, es una de las parejas más desconocidas que ha tenido Casillas a lo largo de su vida, pero afirmó que sigue utilizando la misma estrategia para ligar que con ella.

"Me pidió el teléfono y me contactaba para quedar", explicó en el programa de Antena 3. Por otra parte, la joven confesó que "mi grupo de amistades eran María José Besora, Helen Lindes... Ahí empezamos a hablar todos. Estaban sus compañeros de equipo y simplemente intercambiamos teléfonos".

En lo que respecta a su relación con el exguardameta, Ruth desveló que se enamoró muy rápido de él. No obstante, el temor de Casillas a que la relación se hiciese pública hizo que todo se fuese complicando poco a poco entre ambos: "Fue intermitente y le dejé yo porque un compañero del Real Madrid me dijo que Iker me estaba engañando, que seguía con su novia".

A pesar de que todo no funcionase entre ellos, Ruth señaló que "es un niño tan bonito, te da una imagen de tan tierno, tan sincero, tan inocente...". También, concluyó explicando que "como profesional lo admiro muchísimo. Como persona, me parece en general un buen chaval. Lo que pasa es que no te puedo decir cómo era enamorado porque pienso que jamás se enamora. De mí, por lo menos, me di cuenta con el tiempo que no, evidentemente".