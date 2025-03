La exnovia de Ábalos muestra preocupación por la salud del exministro en pleno proceso judicial: "Me preocupa que le de un infarto"

El exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y actual diputado en el Congreso, José Luis Ábalos, está en boca de todos debido al caso que lleva su nombre. Esta situación, siendo uno de los investigados por un caso relacionado con la corrupción en relación con la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, que le llevó a ser expulsado del PSOE en 2024.

Ahora, 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco ha conseguido hablar con su última pareja, de nombre Andrea, que ha hablado sobre el político y cómo está viviendo la evolución del caso. Andrea, además, aparece en las grabaciones del caso, pues Ábalos y su asesor, Koldo, hablaron de ella y el dinero que le tenían que pagar, aunque ha desmentido haberse aprovechado de la situación.

Al respecto, sin embargo, ha asegurado que no tenía conocimiento de que ella fuera uno de los temas de conversación entre el exministro y su mano derecha y que no se percató de ningún movimiento extraño, además de que no conocía a Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del caso Koldo.

Su relación, explicaba, no terminó por la relación de Ábalos con el caso de corrupción, sino porque el amor se había terminado: "No quiero dinero ni titulares ni tener nada que ver con esto. Jose y yo hemos roto porque es imposible llevar una relación así", comentaba.

Ábalos se opone a que el TS investigue los contratos de su expareja con empresas públicas / ·

Aunque lo más destacado es que ha reconocido sufrir por la salud de su expareja ante el estrés relacionado con el caso: "Seguimos en contacto y a mí me preocupa que le dé un infarto", revelaba sobre el estrés que puede esta viviendo el exministro.

Otro tema interesante que salía a la palestra era la posible implicación de Ábalos en los negocios de Andrea, algo que también ha negado con rotundidad: "Me hubiera encantado que me ayudara, pero no le llamaba la atención y no participó de ninguna manera. Tengo las facturas y todo salió de mi cuenta, lo hice con lo mínimo", comentaba en el programa. También comentó que decidió eliminar su web ante las "amenazas e insultos" constantes que le llegaban a través de ella.

José Luis Ábalos / David Castro

Andrea quiso dejar claro que "no es una enchufada" pese a mantener una relación sentimental con una persona como el exministro, que le podría haber abierto las puertas en muchas empresas. Para corroborarlo, incluso envió un correo al programa donde se puede certificar que pasó el proceso habitual de selección antes de entrar en una de las empresas a las que ha prestado servicio.

"Del puesto de trabajo me enteré a través de un sindicato. Yo superé una oposición dentro de la propia empresa", comentaba en directo. Sin embargo, reconoce que en las altas esferas es fácil encontrar trabajos sin tener que sufrir por este tipo de procesos: "Para que te hagas una idea de cómo funcionaban, el chófer de un directivo me ofreció un contrato en Renfe sin pasar por un examen solo por ligar conmigo. Él no sabía que yo era la pareja de Ábalos", revelaba, aunque aseguraba que se negó, "obviamente".