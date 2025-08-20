La exmujer de Vitor Roque lo demanda de nuevo: infidelidades, insultos y un matrimonio de conveniencia

Vitor Roque y Dayana Lins comenzaron su relación en julio de 2023, y en diciembre de ese mismo año se casaron. Sin embargo, la historia de amor no salió como se esperaba, y es que a principios de 2025, la influencer le pidió el divorcio.

Según explico la diseñadora, la actitud del futbolista cambió tras su llegada a Barcelona, y fueron varias acciones las que le hicieron tomar la decisión: "Había situaciones como no saber si puedes comer lo que hay en la nevera, en tu propia casa" o que "no podía salir a comprar comida para los perros y tenía que pedirle a otros que la compraran".

La separación fue muy polémica y, según ha informado el portal LeoDias en exclusiva basándose en fuentes cercanas a la expareja, la influencer ha presentado una nueva demanda contra el delantero del Palmeiras.

Lins ha entregado diferentes documentos ante el tribunal y ha asegurado que fue utilizada por Vitor Roque para ayudarlo a establecerse en España. Según sostiene, el hecho de presentarse como un "hombre casado" le abría puertas para ser fichado por algún club europeo.

Dayana ha afirmado que el delantero llevaba una vida de soltero: salía de casa sin el anillo de compromiso y le fue infiel en varias ocasiones. El medio brasileño asegura haber tenido acceso a capturas de pantalla de conversaciones secretas del jugador con otras mujeres en las que aparecen mensajes de carácter íntimo.

La polémica no termina ahí. El portal también ha tenido acceso a diferentes grabaciones de audio en las que, presuntamente, el futbolista insulta a su madre con términos como "gorda", "cazafortunas" o "arrogante", entre otros.

En una conversación junto a su exsuegra, esta reza para recuperar a su hijo: "Day, ahora tenemos que orar. Mira, Dios nos ha mostrado, y el diablo ya no tiene poder. Así que, hija mía, tenemos que creer que esto pasará. ¿Entiendes? Sigue orando para que Dios aclare su mente, en el nombre de Jesús, para que le abra la visión y los ojos. ¡En el nombre de Jesús! Ahora es el momento de mantenerse fuerte, de no desanimarse. ¡Es hora de seguir adelante!".

Además, la madre de Vitor Roque le pide que no le diga nada a nadie: "Day, por favor no hables con nadie, especialmente con las esposas de otros jugadores, porque todo lo que digas se lo pasarán a Vitor, habla con Jesús".