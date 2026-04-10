La exmujer de Scottie Pippen se sincera sobre sus relaciones sexuales: "Nunca tuve un día libre durante 23 años"

La historia de la NBA no podría entenderse sin la figura de Scottie Pippen, quien es considerado uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la liga. Fuera de las canchas, la vida privada del estadounidense siempre ha estado en el punto de mira, especialmente cuando comenzó a salir con Larsa Pippen, con quien estuvo casado y tuvo cuatro hijos.

La separación fue muy mediática, especialmente en Estados Unidos. El principal detonante no fue una tercera persona, sino un desgaste general tras 21 años de matrimonio.

No se separaron hasta 2021, pero ya en 2016 vivieron su primera gran crisis. Sin embargo, se reconciliaron antes de iniciar los trámites de divorcio en 2018.

Ella llegó a asegurar que se sentía "atrapada" económicamente y sin descanso después de años de viajes. A pesar del divorcio, mantienen una relación cordial.

Hace unos años, la expareja del seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls reveló en una entrevista en el programa 'Real Housewives of Miami' en 2023, donde destacó que "estuve casada durante 23 años y siempre he tenido relaciones sexuales unas cuatro veces por noche".

En ese instante, se abrió en canal diciendo que "no tuve ni un solo día libre en 23 años". Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas en todo el mundo.

Actualmente, Larsa está manteniendo una relación sentimental con el exjugador de baloncesto Jeff Coby desde principios de 2025, poco tiempo después de terminar su romance con Marcus Jordan, hijo de Michael Jordan y de su primera esposa, Juanita Vanoy.

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En una entrevista para el pódcast 'Lip Service', Larsa explicó cómo fue su ruptura con Jordan: "Siento que cuando dejo una relación, no me importa lo que haces. Estoy ya en mi propio camino, haciendo mis propias cosas. Dios me bendice en todos los caminos que tomo".