La exmujer de Santiago Cañizares revela la conversación con el exportero antes de la muerte de su hijo: "Es hora de que lo dejes marchar"

Santiago Cañizares es una leyenda en Valencia. El exportero, que también jugó en el Real Madrid, ocupó la portería del conjunto ché durante varias temporadas y ganó títulos importantes. Tras su retirada en 2008, ha estado en numerosos programas de radio y televisión.

Sin embargo, el deportista ha tenido que afrontar una de las situaciones más dolorosas que existen a nivel personal, como es la muerte de un hijo. Santi, con 5 años, falleció en 2018 a causa de un tumor cerebral.

Ahora, su exmujer Mayte García, y madre de Santi, se ha abierto en canal en el programa 'Madres: desde el corazón'. La primera entrega tuvo como protagonista a Ana Obregón, que habló del deceso de su hijo Alejandro Lequio, y ahora es el turno de la expareja de Cañizares.

Mayte ha contado que, en primer momento, a su hijo se le diagnosticó una meningitis, pero realmente se trataba de un meduloblastoma. "Mi hijo se podría haber muerto aquel día y no se murió porque tenía una misión, que era dejarme un legado".

La mujer ha contado cómo fueron los últimos días con su hijo. "Él se tocaba el pecho todo el rato y me señalaba con el dedo hacia arriba. Le decía: 'Santi, ¿te duele el corazón, te duele el pecho?' Me decía que no con la cabeza, y me cogía fuerte la mano. '¿Me estás diciendo que te vas a ir al cielo?' Y me hizo que sí con la cabeza".

Asimismo, ha revelado la conversación que tuvo con Cañizares. "Me dijo: 'Estás siendo egoísta. Tu hijo aguantó aquí 18 meses por ti. Haz una reflexión interior de todo lo que te ha enseñado. Creo que es hora de que lo dejes marchar'".

Mayte también ha confirmado que la muerte de un hijo no se supera nunca. "Aprendes a convivir con ella. Te puede más el amor que el dolor por su ausencia". Anna Obregón, por su parte, dijo que "se acepta que no lo vas a aceptar".

Santiago Cañizares y Mayte García se separaron en 2021. Tuvieron cuatro hijos en común y, tras trece años juntos, decidieron separar sus caminos.