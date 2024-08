La exmujer de Ralf Schumacher estalla contra el expiloto tras confesar su homosexualidad: "Me siento utilizada"

Hace un mes, Ralf Schumacher, expiloto de Formula 1 y hermano de Michael Schumacher, decidió confesar que es homosexual y presentó a su novio en redes sociales: "Lo más hermoso de la vida es cuando tienes a tu lado a la pareja adecuada con quien puedes compartirlo todo".

El alemán estuvo casado con Cora Brinkmann desde 2001 hasta 2015 y tuvieron un hijo: David Schumacher. Aunque el joven de 22 años le comentó en la publicación que apoya a su padre "al 100%", la modelo ha concedido una entrevista a 'Der Spiegel' en la que ha estallado contra Ralf.

"Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto. Durante su trayectoria en la F1, hubo muchos rumores en el paddock. Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó, diciéndome que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica", ha declarado.

Cora Brinkmann ha asegurado que cuando Schumacher anunció la noticia "fue como una puñalada en el corazón", ya que considera que "salir del armario siempre afecta a quienes te rodean, incluida la exesposa con la que tuviste un hijo".

"Hoy me siento utilizada durante el matrimonio. Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba? Confié ciegamente en él y por eso su palabra era ley para mí", ha comentado la alemana.