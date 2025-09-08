La exmujer de Dani Alves expone públicamente a Joana Sanz y al exfutbolista brasileño: "No tengo miedo"

Nueva polémica en la familia de Dani Alves. A pesar de que tendrían de ser días de alegría, ya que su pareja, Joana Sanz, está a punto de dar la luz a su primera hija junto al exfutbolista brasileño, se han visto envueltos en un conflicto público con Dinorah Santa Ana, exmujer del exjugador del FC Barcelona.

Todo el revuelo mediático empezó tras la publicación de Santa Ana en Instagram, donde felicitaba a su hijo tras cumplir 19 años. En el 'post' de la red social, una usuaria estalló: "Enhorabuena, has elegido al mejor marido y lo que es mejor, al mejor padre del mundo, que tiene dos o tres hijos y lleva años sin verlos. ¡Qué buen ojo, chica!".

La opinión de la usuaria en Instagram no pasó desapercibida para Joana Sanz, quien no tuvo ningún tipo de reparo para contestarle públicamente: "No hables de lo que no conoces, si lleva dos años sin verlos es porque así ellos lo han decidido. Cuando el grifo se cierra, la ingratitud llama a la puerta".

Santa Ana no pasó por alto la opinión de la modelo canaria y decidió reprocharle ciertas actitudes. Por ejemplo, cuando dejó de lado al exjugador brasileño en el peor momento de su vida: su condena por un delito de agresión sexual.

Otra de las cosas que no comprende es porque se mete con sus hijos: "No entiendo cuál es tu papel atacando a mis hijos... nunca te dieron trabajo, nunca te incomodaron. ¿Sabes lo que yo creo, señora Joana Sanz? Que cada uno da lo que tiene para dar."

Este es el mensaje que causó toda la polémica / Instagram

"La interesada aquí eres tú, no mis hijos. Ese grifo del que estás hablando se cerró en 2020 cuando el señor Alves dejó de cumplir con la pensión de alimentos. Por tanto, cuando fue encarcelado en 2023 ya hacía año que él no cumplía con sus obligaciones", comenta.

Además, expone que hizo todo lo posible para conseguir la libertad de Alves, mientras que ella no le apoyaba para nada.

Dani Alves, en el punto de mira

No solo ataca a Joana Sanz, sino que también tiene para el exfutbolista brasileño: "¿Qué tipo de padre eres, señor Alves, cuando dejas que tu esposa exponga así a tus hijos en internet? Porque es muy cruel. Es cruel por el infierno que ellos pasaron cuando tú estabas preso sin haber hecho ellos nada, sin haber ido a la discoteca a bailar".

La exmujer de Alves avisa que "puedes abrir cincuenta procesos", pero deja claro que "me voy a defender". "Vas a tener que demostrar ciertas cosas que estás haciendo, porque no te debo nada ni te tengo miedo", zanja en Instagram.