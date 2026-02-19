Un exluchador de la UFC noquea a un 'streamer' en directo tras vacilarle: "No me gusta tu actitud"

Un creador de contenido estadounidense, Nurideen Shabazz, más conocido como Deen The Great, ha sufrido uno de esos percances que seguramente no olvide el resto de su vida.

El joven, que además de 'streamer' también es boxeador semiprofesional, arrancó la semana con el pie izquierdo tras encontrarse con la estrella del powelifting, Larry Wheels, y un corillo en el que también había su esposa y el excampeón de la UFC, Quinton 'Rampage' Jackson.

Todo iba bien hasta que Deen preguntó si podía abrazar a la mujer, una treta que no se tomaron nada bien los dos 'bichos': "No le faltes así el respeto al rey, está casada", le resaltaba el profesional de las MMA antes de que la cosa escalara.

Tras unos momentos de tensión, el levantador de peso le suelta una bofetada 'educativa' al 'streamer' que se marcha visiblemente enfadado, aunque sin atreverse a decir nada más.

Segundo asalto: K.O.

Sin embargo, más contundente fue la respuesta de otro exluchador de la UFC, Tiki Ghosn, a quien parece que Deen consiguió tocarle un poco más las narices. Ghosn es el mánager de 'Rampage' Jackson y ambos volvieron a coincidir en una fiesta que había organizado el propio exluchador en una casa.

Shabazz estaba retransmitiendo en directo su presencia en el evento cuando empezó una discusión con el ex UFC a partir de la insistencia del joven en que debía conocerlo por su perfil en las redes, algo que negó en todo momento.

Lejos de amedrentarse, el 'streamer' le espetó que lo negaba "porque había chicas alrededor", algo que no gustó al exluchador que le resaltó que "no le gustaba su actitud". Fue entonces cuando este le preguntó si se trataba del chico al que abofetearon la noche anterior, algo a lo que responde asegurándole que ahora será él el que tome la ofensiva para "hacer otro clip viral".

Después de preguntarle si iba en serio y ver la actitud que seguía teniendo, le propinó un codazo a la altura de la mandíbula que le mandó directo al suelo, aunque según puede verse en los últimos segundos, se levantó en busca de revancha.

El suceso ha abierto debate en redes sobre si se deben permitir actitudes tan provocativas por parte de los 'streamers' o si la respuesta de los luchadores fue la más acertada. Sea como sea, está claro que Deen The Great se ha convertido en un personaje viral, aunque por motivos claramente indeseables.